戶外用餐永久化 紐約市府徵民意

市規畫局和市交通局5日宣布，將開放公眾參與討論戶外用餐永久化的細節規定。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市 的戶外用餐永久化，於月前在各社區委員會討論上，遭到不少居民反對，不過該項計畫仍在進行；市規畫局(DCP)和市交通局(DOT)5日宣布，將開放公眾參與，就戶外用餐細節規定、桌椅擺設等細項設計討論，以推行永久化，拯救受到疫情 重創的餐飲業者，預計明年春季發布。

市規畫局長拉爾蒙(Anita Laremont)表示，在戶外用餐永久化的計畫中，確保健康與安全等重要元素，是不可或缺的一環，更需要紐約市公眾的協助，才能夠保持計畫的正確並順利進行。

市交通局長加特曼(Hank Gutman)說，戶外用餐不僅在疫情期間拯救了紐約的餐飲業，更讓人們重新思考要如何利用街道；研擬一套完整的設計規定與施行方針，將可以確保這項計畫永久化進行，讓餐飲業繼續帶領著社區向復甦前進。

市府希望透過戶外用餐永久化修正案，減少業者申請的麻煩，同時也將現有的戶外用餐與先前的街邊用餐(sidewalk cafe)計畫，合併至市交通局(DOT)統一管理，目前正在公眾審查階段。

另外，戶外用餐新規，要求業者需保持街道暢通，桌椅和消防栓、附近商家也要保持適當距離，確保緊急事故發生時不會阻礙交通，不過市府表示，由於個別狀況及條件不同，如何能夠將這些問題整合，並讓戶外用餐設置融入街道的複雜環境仍是問題，開放公眾參與設計，則將側重於商討細節規定等。

紐約市戶外餐廳的設計要求草圖。(取自市交通局網站)

參與設計流程將於秋冬兩季採實體或遠端進行，會議詳情則將放在市交通局的網頁等網站，向公眾公開，更多資訊可上https://on.nyc.gov/3AhXxWK查詢。

市府於今年6月下旬進入戶外用餐永久化的公聽階段，並於各個社區委員會、公開會議上討論，徵求民眾意見；其中有不少民眾反應，認為戶外用餐造成街道擁擠、噪音污染、環境髒亂等問題，出現許多反對聲音。

另外非營利組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)還針對華埠居民、商家做民意調查，其中68.9%的人認為戶外用餐讓人行道變得更窄不易通行，反對該計畫的永久化，同時地上的電線、餐館留在人行道上的垃圾，也成為反對者的主要理由。