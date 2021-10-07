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紐約市衛生局：新冠、流感疫苗可同天打同一胳膊

記者金春香／紐約報導
市衛生局、公立醫院系統籲民眾打流感疫苗，可與新冠疫苗在同一天接種，打在同一胳膊。（本報檔案照）
市衛生局、公立醫院系統籲民眾打流感疫苗，可與新冠疫苗在同一天接種，打在同一胳膊。（本報檔案照）

市衛生局和市公立醫院系統6日呼籲民眾盡快接種流感疫苗，在新冠疫情期間接種更為重要，民眾可以在接種新冠疫苗當天，在同一胳膊上施打流感疫苗，無需擔心。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議所有六個月及以上者每年接種流感疫苗，由於接種後兩周後才開始發揮疫苗保護作用，因此建議民眾不要拖延。

由於新冠疫情仍在繼續，今年施打流感疫苗仍非常重要，能夠進一步幫助民眾抵制流感性病毒，也能在一定程度上抵制新冠病毒。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，年齡在六個月大以上的市民都應該接種季節性流感疫苗，而且對於50歲及以上、孕婦、六個月至五歲的兒童，以及有基礎病的人士而言，接種疫苗尤其重要；由於新冠病毒仍在肆虐，這些人群若感染流感病毒，也會降低免疫系統，很可能引發感染新冠病毒，因此應盡快施打。

每年10月至轉年5月是流感高發季，根據CDC信息，同時感染新冠和流感病毒是可能的，會導致感染者出現嚴重症狀，甚至住院；保持社交距離、戴口罩、勤洗手等防疫方式，在有效減少新冠傳播的同時，也能幫助降低感染流感。

另據CDC數據，接種流感疫苗能在40%至60%程度上，降低因出現流感症狀而需要就診的可能，雖然流感疫苗的有效性每年不同，但接種益處明顯。

去年疫情下民眾戴口罩等防疫意識提高及流感疫苗接種率提高，流感確診人數比往年大幅下降。

流感疫苗 疫情 CDC

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