涉報銷違規 紐約市警佐工會主席穆林斯遭FBI調查後辭職

穆林斯涉報銷違規遭FBI調查後辭職。(取自推特)

聯邦調查局(FBI )5日突擊搜查了市警佐工會(Sergeants Benevolent Association)及主席穆林斯(Ed Mullins)位於長島的私人住宅，以調查潛在的電信欺詐，穆林斯本人也於當晚辭職；市長白思豪 (Bill de Blasio)發推文回應，「他讓制服和警徽蒙羞，激進仇恨的態度如今終於報應在他身上。」

Ed Mullins dishonored his uniform, his city and his union more times than I can count. It was just a matter of time before his endless hatred would catch up with him. That day has come. https://t.co/J03dKk0a1g — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 6, 2021

5日中午，至少有四名FBI探員進入了工會進行資料調查，並拉下深色的木質百葉窗、用紙板擋住窗戶，以防止窺視；隨後一行人搬出一箱箱潛在證據離開了位於曼哈頓下城的總部。

有消息稱，穆林斯因與報銷違規行為有關正在接受調查；該工會執行董事會也在事後發表聲明稱，工會代表約1萬3000名在職和退休警員，但調查只針對穆林斯一人。

考慮到「事態的嚴重程度和結果的不確定性」，董事會要求穆林斯辭職，對方也在當晚表示同意，但沒有就此事做出置評。

去年穆林斯因在推特 上公開一份市警內部文件，涉及了在佛洛伊德示威中被捕的白思豪之女琪亞拉(Chiara de Blasio)的個人信息，而遭到市警調查。

白思豪在得知穆林斯辭職後發推文表示，「此人令他的制服、他的工會以及整座城市蒙羞的次數我都數不清了，他那無盡的仇恨遲早會追上他，這一天終於來了。 」