決戰市長 亞當斯示好工薪族…已募款逾750萬

亞當斯發布初選過後的首個競選廣告，重點關注工薪階層，表示將在育兒、可負擔住房方面投入更多資金。（亞當斯提供）

距離11月2日紐約市 長普選僅剩不到一個月，民主黨候選人亞當斯 (Eric Adams)5日發布了他初選過後的首個競選廣告，市長決選之戰拉開帷幕；和初選時聚焦公共安全議題不同，亞當斯的廣告重點關注工薪階層，表示將在育兒、可負擔住房方面投入更多資金；此外，亞當斯還砲轟共和黨對手史里華(Curtis Sliwa)是「種族主義 者」。

影音來源：亞當斯競選網站

亞當斯在廣告中提到自己的母親和兒時的經歷，「我媽媽是家政清潔工，每天要打三份工，才能讓子女在這個總是辜負我們這種工薪家庭的城市中，過上更好的生活。」他在廣告中表示，市府必須在育兒和可負擔住房上增加投資，「我們都有權利享有安全而可靠的未來，這是我選市長希望做的事。」

亞當斯的廣告意味著紐約市長普選之戰正式拉開帷幕，由於紐約市民主黨選民占絕對多數，亞當斯有極大可能戰勝共和黨市長候選人史里華，成為紐約市歷史上第二位非洲裔市長；從募款方面看，亞當斯已經募得超過750萬元，史里華則僅有120萬元。

目前亞當斯的競選焦點已經從初選時的公共安全轉向為工薪階層提供可負擔的嬰幼兒託管、住房等資源；亞當斯提出，通過為早教機構減免稅負並提供其他激勵措施來降低場地租金成本，從而降低工薪階層三歲以下嬰幼兒的託管支出；他還提出，對高收入社區重新畫定土地用途，建設更多可負擔住房，並將曼哈頓以外的閒置酒店房間改為居民住宅。

史里華則在他的競選廣告中對遊民群體表達同情，宣示要推翻現任市長白思豪(Bill de Blasio)的遊民政策，他還批評亞當斯整個夏天都在與精英階層聯絡，忽略普通民眾，「下任市長是在亞當斯這樣的出入高檔場所的職業政客與史里華這樣深入街頭和地鐵的人之間做選擇，我和普通民眾有著緊密的聯繫。」

此外，亞當斯5日在接受WNYC採訪時，還將史里華稱為種族主義者，表示史里華「在任何事情上都不應被認真對待」，後者此前曾聲稱市警和消防局評價體系不存在系統性種族主義；亞當斯說，「我曾擔任警察22年，一直在與系統性的種族主義作鬥爭；讓史里華談論系統性的種族主義很難，因為他一直以來都是種族主義者的代言人，而我則不懼怕指出系統性種族主義的存在。」