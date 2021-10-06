40萬戶納蘇郡居民 獲發375元疫情補助

庫倫宣布「屋主援助計畫」的提案通過，預計40萬符合申請要求的住戶可各獲375元補助金。(庫倫辦公室提供)

長島納蘇郡(Nassau County)郡長庫倫(Laura Curran)宣布，該郡立法委員會通過「屋主援助計畫」，將「美國救援法案」(American Rescue Plan)中3.85億元的新冠疫情 經濟援助的1億元，分發給郡內的住戶，預計有40萬戶可各獲375元疫情補助金。

庫倫表示，納蘇郡因疫情經濟受到重創，不少房東多次致電求助，希望政府給予補助，她與同儕因此提出這項「屋主援助計畫」，旨在緩解中產階級家庭面臨財政問題；這項計畫經過長達五個月的討論，4日以18票同意、1票棄權順利通過。

法案指出，只要一戶家庭2020年報稅 總收入不超過16萬8900元，且通過這項援助計畫的申請，每戶將一次性獲得375元補助金；若家庭的2020年總報稅總收入在16萬8900元到50萬元之間，若可提供因疫情造成家中經濟困難的證據，也可獲得這筆補助金；當局估計將有約40萬名居民受益。

庫倫表示，這項計畫不僅僅讓納蘇郡的居民解決燃眉之急，還幫助當地的經濟盡快復甦，「我建議每一戶居民使用這筆補助金，在郡內的小商家消費」。

不過，這項計畫提出後遭到部分共和黨 籍立法委員反對，他們指出，這項補助計畫中還有內容有待修整，但不想因他們的反對票阻止當地居民獲得需要的補助；其中共和黨籍立法代表亞伯拉罕斯(Kevan Abrahams)表示，疫情重創當地每個居民生活，這筆補助將直接為工薪與中產階級家庭解決面臨困境。

庫倫表示，只要住戶符合初級學校稅收減免計畫(Basic STAR)，即家庭2020年度總收入在50萬元或以下，抑或符合高級學校稅收減免計畫( Enhanced STAR)，即65歲或以上的屋主及其家庭總收入為9萬550元或以下，可獲這筆現金補助。

查詢這筆補助金及提交申請，請登錄網頁NassauCountyNY.Gov/BoostNassa。