紐約州疫苗通行碼升級 加州、佛州等也認可

霍楚宣布，「精益求精通行碼」將實現認證升級，可以和加州、佛州等認可SMART健康卡的州實現互認。（州長辦公室提供）

隨著疫後恢復的深入，為民眾出示接種證明提供便利的紐約州 「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)已愈來愈不可或缺；州長霍楚 (Kathy Hochul)5日宣布，「精益求精通行碼」將實現認證升級，可以和加州、佛州等認可SMART健康卡(SMART Health Cards)的州相互認證。

霍楚還宣布，心理健康診所及智力和發育殘疾診所的門診人員，須在11月1日前至少接種一針新冠疫苗 。

霍楚表示，新一代的認證系統由州府與「疫苗認證倡議」(Vaccine Credential Initiative)聯合設計，後者由800多個公私機構組成，新一代的認證系統將實現多州互認，讓更多人能夠安全返崗、返校、旅行。

目前，認可SMART健康卡的州包括加州、夏威夷、路易斯安納、佛羅里達、維吉尼亞，華盛頓州未來也將加入，紐約州精益求精通行碼可在上述各州通行無阻。

霍楚表示，「紐約州在疫情中受傷嚴重，這也讓我們在恢復經濟的路上大膽創新，精益求精通行碼就是經濟恢復過程中的一項關鍵工具，將保護紐約州的公共健康。」

精益求精通行碼手機程式目前為民眾提供新冠疫苗接種紀錄和新冠檢測認證服務，在新澤西和佛蒙特州接種疫苗的紐約州民眾，也可以通過該手機程式獲取接種紀錄；數據顯示，自推出至今，精益求精通行碼已被掃描超過560萬次，下載次數超過14萬5000次。

此外，霍楚還宣布，心理健康診所及智力和發育殘疾診所的門診人員，須在11月1日前至少接種一針新冠疫苗，在新規實施之前，未接種人員則須接受每周新冠病毒檢測。

她表示，目前全州的醫護人員接種率已經超過90%，但目前尚不清楚有多少人因拒絕接種疫苗而丟掉工作。