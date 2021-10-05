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紐約州民主黨主席背書霍楚選州長

記者和釗宇／紐約報導
紐約州民主黨主席雅各布斯4日背書州長霍楚(左)2022年競選連任。（州長辦公室提供）
紐約州民主黨主席雅各布斯4日背書州長霍楚(左)2022年競選連任。（州長辦公室提供）

紐約州民主黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)4日宣布背書州長霍楚(Kathy Hochul)2022年競選連任；不過他也表示，他的背書決定僅代表他個人，其他民主黨委員會委員將在明年2月的提名會議上表態；他還說，前州長葛謨(Andrew Cuomo)目前無意參選，即使參選也不會成功；被指有意參選的紐約市長白思豪(Bill de Blasio)則表示，現在還不是考慮參選的時候。

此前州檢察長詹樂霞(Letitia James)、紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)都暗示可能參選州長，白思豪也是潛在競爭者；霍楚在接任州長時就已表明，將在2022年競選連任。

雅各布斯表示，多個參選人競爭州長，可能撕裂民主黨，並降低民主黨人勝選的概率，而且不能低估共和黨獲勝的可能性，「我認為如果一個黨被多個參選人、多個初選和多個職位的競爭撕裂，就將耗盡珍貴的資源，讓我們變得虛弱，所以對於我們民主黨來說，盡可能團結是最好的選擇。」

他說，之所以選擇霍楚是因為她有能力幫助民主黨保住州長一職，雅各布斯認為霍楚是一個「講究實際的進步派」，也是一個溫和派，將獲取更多支持。

目前，詹樂霞已經強烈暗示將參選，威廉姆斯也啟動了競選考察委員會，評估參選的可能性；而被傳可能參選的白思豪4日則表示，目前的精力集中在落實強制疫苗接種令方面，還不是討論參選的時候，「顯然還有很多時間去討論未來的事情，我已經明確表示，希望繼續服務紐約市和紐約州的民眾。」

雅各布斯由前州長葛謨任命，他表示，在宣布背書決定之前，曾通知葛謨；當被問到葛謨是否有意參選州長時，雅各布斯表示，葛謨從未與他談論參加初選事宜，並表示葛謨現在參選是一個「壞主意」，紐約州還需更多時間平復葛謨的醜聞；他說，如果葛謨參選，將是一個「非常大的錯誤」，而且也不會成功。

共和黨方面也在避免出現多人競爭提名，此前已將紐約州聯邦眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)作為潛在提名人，其他潛在參選人還包括前威徹斯特郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)等。

紐約州民主黨主席雅各布斯。(取自紐約州民主黨部網站)
紐約州民主黨主席雅各布斯。(取自紐約州民主黨部網站)

紐約市 葛謨 民主黨

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