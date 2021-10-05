遊民、殘疾、年長者 可用糧食券買熱餐

州長霍楚簽法，使遊民、殘疾和年長糧食券持有者，可直接購買餐館熱餐。(州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)4日簽署一項法案，作為糧食券 援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)的一部分，建立一個與餐廳合作的膳食計畫—該項目將允許遊民、耆老以及殘疾的SNAP受助人使用糧食券，從參與項目的餐廳購買現成的熱食。

新法要求紐約州臨時和殘疾援助辦公室(New York State Office of Temporary and Disability Assistance)向聯邦農業部(USDA)申請該項目的批准，允許符合資格的SNAP受助者以較低的價格從餐廳購買預製食品；因為對於沒有烹飪設備或沒有烹飪能力的人來說，糧食券的使用限制成為他們獲得食物的障礙。

霍楚表示，在紐約仍然有許多居民難以獲得足夠的食物來養活自己和他們的家人，這是不合情理的。

與此同時，霍楚還啟動了一項2500萬元的餐館復興計畫，為持續受疫情影響的餐飲業提供救援，款項將向食品銀行網絡和應急食品供應商提供資金，從全州的餐館購買餐盒，並將它們送到有需要的家庭手中。

「我們正在採取兩個重要的行動，建立兩個與餐館相關的項目，來幫助最脆弱群體可以通過簡單的途徑滿足溫飽，並讓參與的餐廳也能從中獲得經濟幫扶以促進復興。」霍楚表示，紐約西部食品銀行(The Food Bank of Western New York)已經從上述計畫中獲得了200萬元。

疫情中，單是華埠就有許多非營利組織從當地餐廳購買熱食盒飯送至耆老或遊民手中；不僅餵飽了社區，也幫助了受堂食和防疫限制的餐廳，雖談不上商業復興，但卻以「少量多次」的方式維持了社區經濟的平衡。

如今州府也效仿此法，紐約州餐館聯合會(New York State Restaurant Association，NYSRA)主席兼首席執行官弗萊舒特(Melissa Autilio Fleischut)表示，這是一種創造性的方式，利用各方合作來協調食物短缺，如今州府助力，可以讓條件匱乏的紐約人吃上一餐飽飯。