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公校人員95%已接種 白思豪：強制見效

記者和釗宇／紐約報導
數百名以公校人員為主的市民舉行示威，反對強制接種政策。（記者和釗宇／攝影）
數百名以公校人員為主的市民舉行示威，反對強制接種政策。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公校教職員工強制接種令4日開始實施，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，強制接種令效果明顯，過去三天有大約1萬8000公校人員接種，過去一個多月以來公校人員的集中率已經猛增近30%，目前公校人員接種率已達95%，其中包括96%的教師和99%的校長；同日，數百名以公校人員為主的市民舉行示威，反對強制接種政策。

影音來源：記者和釗宇

影音來源：記者和釗宇

影音來源：記者和釗宇

影音來源：記者和釗宇

白思豪說，自公校人員強制接種令8月23日公布後，已有大約4萬3000名公校人員接種，讓公校人員的接種率從66%猛增至95%；目前已有一些學校報告，教師的接種率已達100%；白思豪表示，「現在幾乎公校內所有成年人都已接種，強制接種令顯然有效。」

不過，仍有不到4000名教師尚未接種，市府也未公布因為沒有接種而被停職的公校職員人數；市教育總監波特(Misha Porter)說，目前尚未接種的教師，接種之後仍可以重返崗位；加上其他職能人員，目前教育局可能面臨僅7000人的人力缺口，市府已經準備了大約9000名已接種的備用教師和5000名其他備用人員，應對人手緊張。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)此前一直呼籲市府推遲執行強制接種令，他表示，白思豪應該將接種令截止日期設在開學前，這樣就不會造成開學後的人力緊張；但白思豪說，95%的接種率表明強制接種令是有效的。

儘管反強制接種人士在法院的努力遭到挫敗，在強制接種令執行當天，數百人舉行示威，其中大多數是公校教職員工；遊行隊伍高喊口號「我的身體我自己做選擇」、「摘掉口罩」等口號，從布碌崙(布魯克林)市教育局大樓出發，經過布碌崙大橋和市政廳，再沿中央街(Centre Street)經華埠北上。

參加遊行的公校家庭輔導員雷默(Remo)表示，他已經被通知停職停薪，但他依然拒絕接種；雷蒙說，之所以反對強制接種，因為這項政策違背了憲法權利的公民權利，而且疫苗研發使用了嬰兒胚胎也與很多人的宗教信仰衝突，「是否接種應該由自己選擇，而不是被強制。」

數百名以公校人員為主的市民舉行示威，反對強制接種政策。（記者和釗宇／攝影）
數百名以公校人員為主的市民舉行示威，反對強制接種政策。（記者和釗宇／攝影）

公校 白思豪 教育局

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