打疫苗送百元 25萬人領錢

白思豪表示，目前全市已有25萬人已經拿到100元的接種獎勵。（市長辦公室提供）

紐約市 此前宣布，在市府下設新冠疫苗 接種點打疫苗的民眾，每人可獲得100元獎勵；市長白思豪 (Bill de Blasio)4日表示，目前市府已經送出2500萬元接種鼓勵接種獎金，意味著25萬人已經拿到100元的獎勵，其中近半數由西語裔民眾獲得。

市府7月底宣布，所有在市府下屬接種點打第一針新冠疫苗的民眾，都將獲得100元獎勵；市民在通過市府網站vax4nyc.nyc.gov預約接種後，市府將通過電郵或郵寄給每位預約者發放預付卡；第一針接種完成後，市民可返回網站vax4nyc.nyc.gov/incentives登記領取獎勵，100元將被存入卡中。

白思豪表示，「當我們宣布100元接種獎勵的時候，我們就知道會極大地促進接種，人們確實認可了這種措施。」他說，拿到100元獎勵的民眾中，有45%為西語裔，40%是18至35歲的青年人，意味著接種措施的確讓不少接種率較低的民眾出來打疫苗。

他表示，「西語裔社區此前一直接種率較低，但現在接種人數明顯增加，情況一直在好轉；激勵措施的目的就在於，吸引那些以前打疫苗意願不高的人群，從而提升整體的接種率，讓人們更安全。」

市府還提供其他接種激勵措施，贈送美國職足大聯盟(Major League Soccer,簡稱MLS)紐約隊的比賽、十張紐約市輪渡船票、兩周的Citi Bike會員等；此外，市府還給介紹民眾打疫苗的社區組織獎勵，不但通過社區組織介紹的民眾可以拿到100元獎勵，社區組織每介紹一人也將獲得100元的額外獎勵。

白思豪說，他當然希望人們自願接種，而不是需要市府花2500萬元吸引民眾接種，但仍表示這筆錢花得值，「毫無疑問這筆錢花得很好，我也希望人們遵從科學和事實，這些信息早在激勵措施出台之前就有的，但人們一直在無休止的被不實信息包圍，很大程度上是受川普勢力的影響，造成人們的不信任和誤解；我們一直在努力和這些作鬥爭，接種激勵就是有效措施之一。」