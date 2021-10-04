巡遊華埠 紀念華裔士兵陳宇暉
3日是2011年在阿富汗服役時因遭同袍凌辱自殺身亡的華裔士兵陳宇暉離世十周年紀念日，當日社區在曼哈頓華埠舉行社區巡遊，走訪九個陳宇暉及家人生前喜愛的地點和商店，並聚集在「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)街口舉行悼念儀式；會上與會者呼籲各界應正視軍中霸凌問題，並不要再出現下一個「陳宇暉」。
(影音來源：記者顏嘉瑩)
當天巡遊共有250名與會者、分成五個小組，從紐約中華公所出發，途經陳宇暉兒時的家、學校、公園、文具禮品店等，最後到達伊利沙白街(Elizabeth St.)與堅尼路(Canal St.)交口的陳宇暉路。
活動策畫人、前美華協會紐約分會民權及顧問委員會主席歐陽蕭安表示，直到這些為國家付出、犧牲的華裔軍人能夠受到主流社會的尊重之前，華裔在美國生活、工作都無法獲得尊重。
「直今仍有無辜的民眾因仇恨亞裔犯罪而被毆打、被推下地鐵」，她表示，社區如今更要為了反對因疫情而激增的仇恨亞裔犯罪而站起來，讓主流社會想一想，亞裔社區為這個國家做了什麼，而大眾又是如何對待及回報華裔社區的。
由於華埠社區受到疫情重創至今仍努力恢復，歐陽蕭安說，過去十年來社區支持著陳宇暉的家人，十周年紀念活動其家人也希望回饋社區，以巡遊方式悼念陳宇暉，同時也為當地小商家帶來人流、「給社區力量」。
近日才成為華裔消防員的陳宇暉堂弟陳寶強(Barry Chen)出席活動，表示自己與陳宇暉小時候經常和家人一起到金豐大酒樓飲茶，如今金豐受到疫情影響關門另開新店，「感覺我們的DNA和回憶也不在了，這就是為何我們要努力團結，保護華埠的存在，也是今天舉辦巡遊的目的之一，我們不想再看到更多商家倒閉關門。」
造成反亞裔暴力事件在疫情後頻發，陳寶強說原因之一為外界對社區的不了解，一旦有更多認識，就能減少誤會和暴力的產生，「其中一個就是透過認識陳宇暉事件。」
紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天說，全美軍校約有8%的亞裔，正在服役的亞裔也多達12%，但遭到歧視的事情仍不斷重演；伍元天表示，即便如此，華裔仍會持續付出，「因為這是我們的使命，我們也要持續反對罷凌和歧視，我們就是美國人。」
紐約中華公所主席于金山表示，若陳宇暉仍在世，現在可能跟社區一起站起來反對反亞裔仇恨犯罪；他說，主流社會應該學習，當一個年輕人為國犧牲，他的生命不該就此被浪費，希望不會再有下一個陳宇暉。
市議員陳倩雯則說，上周市議會才通過將劉錦方場的華裔軍人忠烈坊設為地標，不僅紀念為國犧牲的華裔軍人，更提醒華裔也是美國人，並同樣願意為這個國家奉獻。
活動上還有「為陳宇暉歌唱」(We sing for Danny)團體的表演，並擊鼓29響，悼念若仍在世，將滿29歲的陳宇暉。
2011年，身為家中獨子的19歲陳宇暉不顧母親反對決意參軍，並自願請調至阿富汗，成為單位中唯一的亞裔士兵；進入軍中後，遭到戰友種族歧視和嘲諷，甚至強迫他在地上爬行並朝他的背上扔石塊，在他嘴裡灌滿水後讓他做引體向上，同年10月3日，從軍九個月的陳宇暉在阿富汗軍營開槍自殺身亡。
當時軍方試圖以自殺結案，但歐陽蕭安、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)和陳倩雯等人組成維權團體，到華府與軍方交涉，數月後涉案八名軍人接受軍法審判，以過失殺人罪等定罪；前總統歐巴馬也因此簽署反欺凌法(Anti-hazing legislation)。
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