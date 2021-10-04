巡遊華埠 紀念華裔士兵陳宇暉

社區3日為紀念陳宇暉離世十周年，舉辦巡遊及悼念活動。(記者顏嘉瑩/攝影)

3日是2011年在阿富汗服役時因遭同袍凌辱自殺身亡的華裔 士兵陳宇暉離世十周年紀念日，當日社區在曼哈頓華埠舉行社區巡遊，走訪九個陳宇暉及家人生前喜愛的地點和商店，並聚集在「陳宇暉路」(Private Danny Chen Way)街口舉行悼念儀式；會上與會者呼籲各界應正視軍中霸凌問題，並不要再出現下一個「陳宇暉」。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

當天巡遊共有250名與會者、分成五個小組，從紐約中華公所出發，途經陳宇暉兒時的家、學校、公園、文具禮品店等，最後到達伊利沙白街(Elizabeth St.)與堅尼路(Canal St.)交口的陳宇暉路。

活動策畫人、前美華協會紐約分會民權及顧問委員會主席歐陽蕭安表示，直到這些為國家付出、犧牲的華裔軍人能夠受到主流社會的尊重之前，華裔在美國 生活、工作都無法獲得尊重。

陳宇暉。(本報檔案照)

「直今仍有無辜的民眾因仇恨亞裔 犯罪而被毆打、被推下地鐵」，她表示，社區如今更要為了反對因疫情而激增的仇恨亞裔犯罪而站起來，讓主流社會想一想，亞裔社區為這個國家做了什麼，而大眾又是如何對待及回報華裔社區的。

由於華埠社區受到疫情重創至今仍努力恢復，歐陽蕭安說，過去十年來社區支持著陳宇暉的家人，十周年紀念活動其家人也希望回饋社區，以巡遊方式悼念陳宇暉，同時也為當地小商家帶來人流、「給社區力量」。

近日才成為華裔消防員的陳宇暉堂弟陳寶強(Barry Chen)出席活動，表示自己與陳宇暉小時候經常和家人一起到金豐大酒樓飲茶，如今金豐受到疫情影響關門另開新店，「感覺我們的DNA和回憶也不在了，這就是為何我們要努力團結，保護華埠的存在，也是今天舉辦巡遊的目的之一，我們不想再看到更多商家倒閉關門。」

社區3日為紀念陳宇暉離世十周年，舉辦巡遊及悼念活動。(記者顏嘉瑩/攝影)

造成反亞裔暴力事件在疫情後頻發，陳寶強說原因之一為外界對社區的不了解，一旦有更多認識，就能減少誤會和暴力的產生，「其中一個就是透過認識陳宇暉事件。」

紐約華裔美國退伍軍人會主席伍元天說，全美軍校約有8%的亞裔，正在服役的亞裔也多達12%，但遭到歧視的事情仍不斷重演；伍元天表示，即便如此，華裔仍會持續付出，「因為這是我們的使命，我們也要持續反對罷凌和歧視，我們就是美國人。」

紐約中華公所主席于金山表示，若陳宇暉仍在世，現在可能跟社區一起站起來反對反亞裔仇恨犯罪；他說，主流社會應該學習，當一個年輕人為國犧牲，他的生命不該就此被浪費，希望不會再有下一個陳宇暉。

市議員陳倩雯則說，上周市議會才通過將劉錦方場的華裔軍人忠烈坊設為地標，不僅紀念為國犧牲的華裔軍人，更提醒華裔也是美國人，並同樣願意為這個國家奉獻。

社區3日為紀念陳宇暉離世十周年，舉辦巡遊及悼念活動。(記者顏嘉瑩/攝影)

活動上還有「為陳宇暉歌唱」(We sing for Danny)團體的表演，並擊鼓29響，悼念若仍在世，將滿29歲的陳宇暉。

2011年，身為家中獨子的19歲陳宇暉不顧母親反對決意參軍，並自願請調至阿富汗，成為單位中唯一的亞裔士兵；進入軍中後，遭到戰友種族歧視和嘲諷，甚至強迫他在地上爬行並朝他的背上扔石塊，在他嘴裡灌滿水後讓他做引體向上，同年10月3日，從軍九個月的陳宇暉在阿富汗軍營開槍自殺身亡。

當時軍方試圖以自殺結案，但歐陽蕭安、國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)和陳倩雯等人組成維權團體，到華府與軍方交涉，數月後涉案八名軍人接受軍法審判，以過失殺人罪等定罪；前總統歐巴馬也因此簽署反欺凌法(Anti-hazing legislation)。