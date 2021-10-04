強制令生效 紐約市9成公校人員打過1劑疫苗

紐約市公校教職員工強制接種令4日生效，已有九成的公校人員至少接種一針新冠疫苗。(市長辦公室提供)

紐約市公校 教職員工強制接種令4日生效，根據市府數據，已有九成的公校人員至少接種一針新冠疫苗 ；同時，市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，全市12至17歲青少年的接種率已達到72%，儘管他鼓勵學生繼續提高接種率，但目前尚無計畫強制青少年接種；目前，亞裔 青少年的接種率已達99%。

市長白思豪8月宣布疫苗接種政策，強制全市近15萬公校教職員工接種疫苗，無新冠病毒檢測選項，若不接種恐面臨停薪停職；但該命令的執行一波三折，被市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)告上法庭，在經過法院頒布暫停令、又取消暫停令後，又遭聯邦第二巡迴上訴法院叫停，但暫停令27日又被取消，而且員工在聯邦最高法院的申訴也被駁回，最終市府決定強制令4日生效。

根據白思豪此前公布的數據，目前全市已有90%的公校人員至少接種一針，其中98%的校長和93%的教師已符合強制接種令要求；但即便如此，仍有數千教師面臨停職停薪，不過教育局表示，市府已經準備了9000名已接種的備用教師以及5000名備用輔導員，填補可能出現的人手空缺。

然而，在保全、食堂人員等職能崗位上，市府仍可能面臨人手短缺；白思豪此前表示，部分學校保全可能需要加班工作，但遭到工會批評。

全市12至17歲青少年的接種率已達到72%，亞裔更高達99%。（市長辦公室提供）

●12~17歲接種率達72% 亞裔青少年99%最高

同時，衛生局長喬克西3日表示，全市已有超過72%的12至17歲青少年至少接種一針疫苗；他鼓勵更多青少年繼續接種疫苗，同時表示，市府對公校教職員工的接種令是對學生的加強保護。

不過，他表示目前市府尚無計畫強制所有適齡青少年接種疫苗，「是否需要更多防疫措施要視情況而定，但目前青少年接種率繼續提高，情況比較好，我們將繼續推動接種率提高。」他還說，目前市府已經要求參加特定高風險體育比賽的青少年必須接種。

市府數據顯示，在13至17歲青少年中，亞裔的接種率已達99%，在各族裔中最高；同時，西語裔青少年的接種率為72%，非洲裔和白人較低，分別僅有46%和43%。