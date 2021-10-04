8大道街坊節疫情後首次回歸 表彰警方奉獻

紐約市警多名高官以及多名民選官員均前往參加了8大道街坊節。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙 (布魯克林)8大道 街坊節自疫情 之後於3日首次回歸，活動現場人頭攢動、熱鬧非凡，主辦方同時慶祝了中國日，並向疫情期間堅守前線的市警警官進行了表彰。

該由布碌崙社聯會和美國冲簍同鄉總會聯合舉辦的「中國日暨8大道街坊節」，在因疫情停辦後，3日終於再度舉辦；當日風和日麗，吸引了大量民眾參加。

中午時分，隨著醒獅的歡快腳步以及震耳的鑼鼓聲，活動正式拉開序幕，隨後一名外族裔歌手演唱了美中兩國國歌，其流利的中文引起現場民眾高聲喝采；期間主辦方還舉行了升旗儀式，看著鮮豔的五星旗徐徐升起，不少思鄉的華人濕了眼眶。

8大道街坊節自疫情爆發後首次回歸，現場熱鬧非凡。（記者黃伊奕／攝影）

隨後主辦方舉行了隆重的頒獎儀式，布碌崙南區勤務指揮中心指揮官肯珀(Michael Kemper)、72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)、66分局局長哈斯泰德(Jason Hagestad)、71分局局長何懷特(Joseph Hayward)以及市議員葉格(Kalman Yeger)等人獲得表彰；以此代表華社感謝他們疫情期間為社區做出的貢獻。

當日活動獲得州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)及市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室大力支持；中國駐紐約總領事館也特意發來賀函，肯定主辦方過去團結會員、促進中美友好、傳承中華文化所做的貢獻。

街坊街也吸引了數十個公司和商家在8大道53街交55街擺攤，現場還有各種大型遊樂設施和各種禮品派發，現場民眾紛紛感嘆，8大道已經很久沒有舉行這樣大型活動了，終於開始恢復生機，讓人十分激動與開心。