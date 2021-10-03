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紐約市上萬教局員工仍拒打疫苗 公校準備填補周一人員空缺

記者張晨／紐約報導
紐約市仍有逾萬名教育局員工拒接種新冠疫苗，各公校開始準備4日拒絕他們上班後的突發情況或人員短缺。(市長辦公室提供)
紐約市仍有逾萬名教育局員工拒接種新冠疫苗，各公校開始準備4日拒絕他們上班後的突發情況或人員短缺。(市長辦公室提供)

紐約市公校強制接種疫苗令將自4日(周一)起實施，未接種疫苗的教職員不能返回學校上班；但截至目前，仍有包括5500名教師在內的約1萬5000名教育局員工拒絕接種，「違規」人員數據將於4日公布；不少公校都在著手準備填補當日可能出現的員工空缺。

市教育局已告知各校校長準備一份標有「不准入內」(no entry permitted)的「待離職員工」名單，並要求學校對任何抵抗採取堅決態度，「若衝突升級，作為最後手段，校長可以向當天分配到大樓的安保人員尋求幫助」。

教育局表示，各校會在當日準備千份疫苗，以供「改變主意者」現場接種；如果雇員在本周末接種，仍可在4日「恢復工作狀態」。

州長霍楚(Kathy Hochul)2日表示，全州在此前24小時內施打了9萬1507劑疫苗，與前一天的4萬8015劑相比有顯著增加。

未接種疫苗的教師選擇聯盟(Teachers for Choice coalition)成員凱恩(Michael Kane)表示，自己的宗教豁免申請遭拒，但他無論如何都會在周一返回皇后區的學校上課，「我絕不會選擇離職或妥協，是他們不讓我入校」。

教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)表示，在3000名提出豁免申請的教師中，僅有300人通過了醫療或宗教豁免。

對於可能出現的人員短缺，教育局回應，有9000名替代教員、5000名輔助專業人員和主要後勤人員隨時可填補空缺。

但校長工會主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)則警告，人員短缺勢必會出現，尤其安保人員和輔助專業人員，仍有很多校長無法在4日前找到合格的替補者。

市警表示，截至2日上午，全市4848名學校安保人員中有970人尚未接種，約占總人數的20%；若4日出現衝突等緊急情況，一些學校可能無法應對。

按照現行規定，没有接種疫苗的教育局員工可有一年無薪假期並享受醫療保險，或者選擇領取遣散費離職。

教育局 疫苗 公校

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