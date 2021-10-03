紐約華僑文教中心 快閃推廣台灣入聯

推台灣加入聯合國，華僑文教服務中心與台青組織紐約地標宣導。(記者張晨/攝影)

影音來源：記者張晨

為響應駐紐約台北經濟文化辦事處「Give Taiwan A Voice」活動，在第76屆聯合國 大會前後為台灣 發聲，紐約華僑文教服務中心及台裔青年組織「Keep Taiwan Free」2日在曼哈頓中城舉辦快閃活動，製作等人高的台灣黑熊、派發傳單以及宣導遊街卡車，希望國際社會正視台灣期盼加入聯合國的聲音。

「Keep Taiwan Free」活動策畫人吳丞竣表示，台灣長期被屏除在聯合國體系之外，每年旅居在美國的台灣人都在會聯合國大會期間在紐約舉行請願活動；去年因為疫情關係，取消相關活動，改以在時報廣場購置廣告等方式進行宣傳。

他表示，小組去年還以防疫箱的方式，將代表台灣的小黑熊跟台灣製的口罩，以「台灣能幫忙」(Taiwan can help)的口號裝箱寄送給聯合國官員，受到了前美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)的注意，她將小黑熊放在視訊明顯處，引起反響。

今年雖然疫情趨緩，但紐約市 每天仍有數百人確診，所以宣傳活動繼續以廣告為主；特別以LED卡車巡迴聯合國、時報廣場及紐約各大景點來宣傳民眾支持台灣加入聯合國的理念。

吳丞竣說，而受到大家喜愛的台灣黑熊，今年特別放成真人大小，同時配合文宣還有乾洗手液的發送，加大力度宣傳台灣期盼加入聯合國的理念。

「每個人都有發聲的權利，只有透過聆聽，世界才能迎向希望」，文教中心主任陳永豐表示，在紐約有非常多的台灣鄉親，對台灣的前途及國際地位頗為掛心；這兩年雖然因疫情影響受到局限，但許多社團組織從沒有放棄向普通民眾、民選官員、友邦官員及國際組織持續推介台灣。

該快閃活動會將持續至4日(周一)，若民眾在周末出遊或路過時看到，可駐足拍照合影或發送社交媒體使用#TaiWaninUN或#UNforTaiWan擴大網路影響力。