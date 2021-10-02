全美最安全 納蘇郡100分再度奪冠

庫倫(講話者)感謝當地的一線執法人員嚴打犯罪，讓納蘇郡二度被評為2021年全美最安全城市。（納蘇郡郡府提供）

美國 新聞與世界報導(US News & World Report)公布2021年全美最安全社區排名，近年來備受華裔青睞的長島納蘇郡(Nassau County)連續第二年在全美3000多個社區中，在犯罪率、傷亡率與公共安全性三個方面七項指標中脫穎而出，奪得榜首。

納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)感謝警察局、消防局以及檢察官辦公室的辛勤工作，並表示保護社區安全，是郡政府的首要目標，「無論你是市長、郡長還是州長或總統，保護居民安全都是第一要務」。

美國新聞與世界報導評選全美3000多個社區的安全指數，分別以暴力犯罪率、車禍傷亡率、公共安全以及緊急救援速度等七項指標評分這些城市，納蘇郡各項綜合評分最高，以100分總成績獲稱全美最安全的城市。

根據數據，納蘇郡政府在警局與消防方面的人均支出1148元，遠高於全國人均支出359元，且當地的公共安全執法人員是全國平均人數的兩倍，犯罪率也遠低於全國的平均水平。

對此，庫倫表示，去年首次獲得全美最安全城市殊榮後，當地的一線執法人員繼續嚴打犯罪，較去年同期，今年的犯罪率再下降10.5%，「我們不會妄自菲薄，更不會固步自封，在全美其他地區犯罪率激增的時期，納蘇郡比以往任何一個時候都更加安全，這要感謝那些奮鬥在一線的執法人員」。

根據該排行榜，紐約上州 洛克蘭郡(Rockland County)位列第二，上州威徹斯特郡(Westchester County)位列第四，紐約市 的皇后區與布碌崙(布魯克林)分別位列榜單的第13與第18名。