疫期投訴增三倍…打破沉默 法拉盛遊行反家暴

法拉盛1日舉辦「沉默遊行」，以「打破沉默，拒絕暴力」為主題，用無聲行進的方式反對家暴。(記者牟蘭／攝影)

韓美家庭支持中心(Korean American Family Service Center)響應「全國家暴 警覺月」(Domestic Violence Awareness Month)，1日在法拉盛舉辦「沉默遊行 」(Silence March)，用無聲行進的方式反對家暴。

影音來源：記者牟蘭

當日遊行以「打破沉默，拒絕暴力」為主題，有百餘人參與，遊行隊伍從市警109分局開始，參與者身穿紫色衣服、戴紫色口罩，舉著「打破沉默，拒絕暴力」的橫幅，穿過羅斯福大道步入緬街，再沿39大道返回109分局前。

韓美家庭支持中心執行主任費舍爾(Jeehae Fischer)表示，該會舉辦「沉默遊行」已24年，旨在紀念不幸死於家暴的受害者，並為倖存的受害者提供精神支持；她指出，亞裔家暴受害者因傳統文化以及語言障礙，受到傷害後不敢發聲，希望遊行喚醒家暴受害者挺身而出，不再沉默。

紐約勵馨執行主任總幹事劉元芬表示，疫情 爆發後，家暴求助倍增，以勵馨為例，較疫情前，求助人數增加三倍；她指出，因疫情帶來的經濟壓力，以及民眾長時間困在家中，導致類似悲劇頻發，「除了丈夫毆打妻子外，還有不少父母毆打孩子或青少年攻擊父母的案例，亟需心理醫生的輔導」。

劉元芬表示，市府日前通過一項幫助家暴的專項撥款，家暴受害者可通過紐約勵馨等非營利組織申請補助，通過後，受害者無需暫住在庇護所，可由政府按申請者的收入情況補貼房租，詳情請電(877)990-8595諮詢。

州參議員劉醇逸，州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)與李羅莎(Nily Rozic)，市議員顧雅明與郭登祺(Barry Grodenchik)，市議員候選人黃敏儀(Sandra Ung)都出席遊行表示支持；109分局社區聯絡官黃凌欽與分局警員維持遊行期間的社區治安。