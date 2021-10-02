我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中駐美大使秦剛受訪 2個字形容中美關係：不打不成交

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

醫護強制接種 宗教信仰須豁免

記者張晨／紐約報導
聯邦第二巡迴上訴法院裁定紐約州需暫停對有宗教異議醫護的強制疫苗規定。(美聯社)
聯邦第二巡迴上訴法院裁定紐約州需暫停對有宗教異議醫護的強制疫苗規定。(美聯社)

紐約州醫護人員強制接種令28日凌晨生效，三名因宗教信仰拒絕接種的醫護及相關組織與州府展開法律戰，向聯邦法庭指控該作法違憲；聯邦上訴法院9月30日晚裁定，州府須暫停強制接種令，給予有宗教信仰的醫護免接種權利。

聯邦第二巡迴上訴法院一個由三名法官組成的審判小組於當日批准了三名醫護基於宗教信仰的反對強制接種令要求，但考慮整個強制令的合法性，拒絕了他們擴大執行範圍的要求；下次開庭時間定於10月14日，因此暫停令將維持兩周時間。

持反對意見的醫護人員表示，疫苗在測試或生產過程中，使用從墮胎的胚胎中人工培育的細胞；這違背了他們的信仰，他們不想參與其中。

原告之一「我們美國愛國者」(We the Patriots USA)的主席費斯塔(Brian Festa)表示，很多人反對的主要原因是他們虔誠的信仰與向身體中注射外來物質是相矛盾的；「所有虔誠的人都是反對墮胎的，他們不想以任何方式與邪惡合作，不管墮胎離他們有多遠。」

霍楚日前在一場活動中，稱疫苗是「上帝製造」，且稱「上帝希望你接種疫苗」，引來反對者嗆聲；他們表示，這是向雇主施加的明顯壓力，迫使他們解雇員工。

紐約州府在法庭文件中寫道，推遲強制令「會給醫護人員所服務的弱勢群體帶來感染、併發症甚至死亡的風險」，一個多世紀以來，法院一直支持接種疫苗的要求。

州府律師吳棣文(Steven Wu)也表示，疫苗規定對宗教是中立的，與要求醫護人員不顧宗教異議接種風疹和麻疹疫苗的規定沒有區別。

截至目前，紐約州醫護的接種率已經達到92%，84%的醫護已經完全接種。

按照霍楚頒布的規定，違反強制令的醫療人員將不允許繼續上班，而面對隨之而來的人員空缺，她日前也簽署了緊急行政令，招聘退休、外州、外籍甚至國民警衛隊醫護替補。

疫苗 紐約州 墮胎

上一則

反疫苗教師再上告 最高院以「孩童健康」支持強制令

下一則

紐約公校教師接種率逾9成 大法官支持強制令

延伸閱讀

清理無家可歸者營地 環衛員工疫苗接種率78%

清理無家可歸者營地 環衛員工疫苗接種率78%
紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例

紐森下令加州K-12學生接種疫苗全國首開先例
芬蘭批准替貂接種Covid-19疫苗 創歐洲先例

芬蘭批准替貂接種Covid-19疫苗 創歐洲先例
強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭
上帝旨意 霍楚接種令惹非議…尚未動用國民兵

上帝旨意 霍楚接種令惹非議…尚未動用國民兵

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
該男子因被韓貴平拒絕臨時搭車，用手機砸向受害人的右眼，導致對方可能失明。(市警提供)

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

2021-09-30 12:16
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭