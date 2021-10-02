醫護強制接種 宗教信仰須豁免

聯邦第二巡迴上訴法院裁定紐約州需暫停對有宗教異議醫護的強制疫苗規定。(美聯社)

紐約州 醫護人員強制接種令28日凌晨生效，三名因宗教信仰拒絕接種的醫護及相關組織與州府展開法律戰，向聯邦法庭指控該作法違憲；聯邦上訴法院9月30日晚裁定，州府須暫停強制接種令，給予有宗教信仰的醫護免接種權利。

聯邦第二巡迴上訴法院一個由三名法官組成的審判小組於當日批准了三名醫護基於宗教信仰的反對強制接種令要求，但考慮整個強制令的合法性，拒絕了他們擴大執行範圍的要求；下次開庭時間定於10月14日，因此暫停令將維持兩周時間。

持反對意見的醫護人員表示，疫苗 在測試或生產過程中，使用從墮胎 的胚胎中人工培育的細胞；這違背了他們的信仰，他們不想參與其中。

原告之一「我們美國愛國者」(We the Patriots USA)的主席費斯塔(Brian Festa)表示，很多人反對的主要原因是他們虔誠的信仰與向身體中注射外來物質是相矛盾的；「所有虔誠的人都是反對墮胎的，他們不想以任何方式與邪惡合作，不管墮胎離他們有多遠。」

霍楚日前在一場活動中，稱疫苗是「上帝製造」，且稱「上帝希望你接種疫苗」，引來反對者嗆聲；他們表示，這是向雇主施加的明顯壓力，迫使他們解雇員工。

紐約州府在法庭文件中寫道，推遲強制令「會給醫護人員所服務的弱勢群體帶來感染、併發症甚至死亡的風險」，一個多世紀以來，法院一直支持接種疫苗的要求。

州府律師吳棣文(Steven Wu)也表示，疫苗規定對宗教是中立的，與要求醫護人員不顧宗教異議接種風疹和麻疹疫苗的規定沒有區別。

截至目前，紐約州醫護的接種率已經達到92%，84%的醫護已經完全接種。

按照霍楚頒布的規定，違反強制令的醫療人員將不允許繼續上班，而面對隨之而來的人員空缺，她日前也簽署了緊急行政令，招聘退休、外州、外籍甚至國民警衛隊醫護替補。