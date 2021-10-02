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交通事故平均三天一死 白思豪零死亡願景破功

記者張晨／紐約報導
紐約市交通事故平均三天一死，白思豪八年任期「零死亡願景」破功。(記者張晨/攝影)
紐約市交通事故平均三天一死，白思豪八年任期「零死亡願景」破功。(記者張晨/攝影)

市長白思豪(Bill de Blasio)八年前上任即提出「零死亡願景」(Vision Zero)，但截至其期滿卸任還有三個月，2021年目前交通死亡人數卻激增至近十年的最高水平，平均每三天就有一人被車輛撞死。

據「紐約時報」報道，隨著白思豪2022年1月任止，「零死亡願景」可謂全線破功；截至9月14日數據，今年已有至少189人(包括87名行人和12名騎行者)在車禍中喪生，比去年同期增加近26%，是自2013年以來的最高紀錄。

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)執行總監哈里斯(Danny Harris)表示，市長在任的最後一年，全市的交通狀況比其上任的第一年還要糟糕，這是真正的領導力失敗；許多致死車禍時隔許久都未被偵破，大部分案件涉及的肇事者也均有不良駕駛或違規紀錄。

逃逸情況則更為嚴重。根據數據，2021年前半年有47起，比2015年市警開始記錄該數據以來的任何時期都要多，而這47起案件中僅有11人被逮捕。

儘管事故激增，但警方執法力度卻大大降低，今年前六個月警方只開出25萬張罰單，不到2019年同期54萬張的一半；而作為違規打擊重點的「未能禮讓行人」行為，同期內罰單也從3萬張減至了1萬張。

交通安全專家指出，死亡人數激增是由於疫情期間的執法鬆懈，加上道路空蕩而令駕駛者膽大妄為；但市府也被批評沒有積極開闢安全空間，包括更多更寬的單車道。

根據州府數據，更多的車流量也增加了事故風險，從2020年9月到2021年8月底，新註冊的車輛數量與前12個月相比增加了12萬輛。

市府和州府官員已採取一些措施來應對魯莽駕駛者，包括在全市各學區建立由近1400個自動測速攝像頭組成的天網；白思豪還呼籲州議員通過一系列交通安全法案，對危險駕駛採取更嚴苛的懲處。

白思豪 車禍 紐約時報

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