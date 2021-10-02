紐約公校教師接種率逾9成 大法官支持強制令

超九成公校教師已打疫苗 白思豪有信心讓學校在下周安全運營。（Getty Images）

新冠疫苗 強制接種令在紐約州府與市府接連引發爭議，10月1日為市公校教職工注射疫苗的最後期間；市長白思豪 (Bill de Blasio)同日接受媒體採訪時表示，全市教師的接種率已超過了90%，對未來一周全市各校安全開放充滿信心。

白思豪在紐約公共電台(WNYC)訪談節目「布萊恩李爾秀」(The Brian Lehrer Show)上表示，數據顯示，已經有93%的教師，提交至少打了一針的接種證明。

而在全市校長中，這一比率也已達到了98%；教育局 內的其他員工，包括後勤打掃、廚房以及安保等崗位的接種率也達到了90%。

市府規定，所有公校教職工必須在10月1日下午5時前，提交至少注射了一劑的證明，才能在下周一繼續工作。

此前市教師工會不斷提出異議，稱由於強制措施，校內勢必會出現大規模人手短缺；又因部分成員確因身體狀況只能線上教學，要求市府取消、或至少延遲強制令，市政勞工委員會也將市府告上法院。

但白思豪態度依舊堅決，表示有足夠的替補教師資源隨時待命，「提升接種率是維護校園健康安全的基本，而我們目前已經具備了全面運行教育系統的能力，從下周起會以最可靠的方式為孩子們提供良好的學習環境。」

不過他也承認，仍會有數以千計的員工被安排休假，「但我們有更多已經準備好、願意和有能力的教育者隨時準備填補任何空缺，而且人數比預期要多。」

市教育局是目前唯一不允許員工，以常規病毒檢測代替疫苗接種證明的市府部門。

眾多教師在9月30日仍要求最高法院停止該強制令，最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)10月1日回應表示，強制接種令對維護小孩的健康至關重要，是一個理智的決定，不同意教師的請求停止疫苗接種令。

白思豪說，因拒絕接種而被停職的員工，不會立即被解雇，「當然，在某些時候，如果問題永遠得不到解決，確實會導致解雇，但不會立即發生。」

他說，「現在最糟的情況只是拿不到工資，如果接種了疫苗就可以回來上班，我們也對此表示歡迎。」