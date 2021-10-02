紐約客談 /市府疫苗令一波三折 與反對者鬥爭一拖再拖

市府推行強制疫苗 接種令，引起抗拒施打疫苗的公校 教師不滿，後者不停尋找法律途徑，以市府違反人民憲法權利為由，希望截停接種令；隨著聯邦最高法院宣布拒絕教師的訴求，市府無疑贏得這場勝利，教職員若想保住飯碗，就得立即接種疫苗。

市教育局針對疫苗令的推行在一開始便相當篤定，儘管期間曾被叫停，但當局釋出的聲明就充滿自信，疫苗令最終會生效；果不其然，聯邦第二巡迴上訴法院很快就撤回條令，這時大多教職員已意識到別無他法，趕在截止日期前接種疫苗，公校人員接種率頓時飛快增長。

為數不多的一班人仍舊不死心，一路告到聯邦最高法院，原想大法官 若再叫停，接下來可能還會是場硬戰；可最高法院大法官薩多馬友，出於維護孩童安全的理由，直接拒絕反對者的訴求。

這意味著強制接種令已勢在必行，而之前反對者強調的強制停職會致人手短缺，市府也一再保證有足夠的代課教師替補空缺；換言之沒有這批拒打疫苗者，也不會對公校系統造成任何影響，反倒是他們本身不打疫苗，第一健康受到威脅、第二還要面臨無薪停職。

拒打疫苗的教職員已沒有最後的籌碼、毫無退路，再繼續耗下去也不過是自己吃大虧，明智之舉還是立即打疫苗吧。

但市府也只是獲初步勝利，目前聯邦上訴法院已叫停市府對有宗教豁免醫護人員的接種令，估計還能折騰一些時日；可出於對患者的健康考量、亦或許Delta變種病毒感染率的持續上升，可能最終還是會偏向市府的決定，畢竟疫苗是眼下最有保險的預防策略。

（紐約客談，每周二至周六見報）