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反疫苗教師再上告 最高院以「孩童健康」支持強制令

記者顏潔恩／紐約報導
此前拒打新冠疫苗的公校教師、醫護人員及支持者，在曼哈頓街頭集會示威。（歐新社）
此前拒打新冠疫苗的公校教師、醫護人員及支持者，在曼哈頓街頭集會示威。（歐新社）

在聯邦第二巡迴上訴法院應允市府推行新冠疫苗強制接種令後，一群拒打疫苗教師日前再告上聯邦最高法院；最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)10月1日作出回應，表示強制接種令對維護小孩的健康至關重要，是一個理智的決定，不會同意教師的請求停止疫苗接種令。

據市教育局數據，截止當前，90%教育局員工、全市93%教師及98%校長已完成接種，紐約教師聯合工會(UFT)也記錄95%的會員至少完成一劑接種，當局共簽發500個疫苗豁免給特殊情況的公校人員，最終接種數據會在下周一(4日)公布。

市長白思豪(Bill de Blasio)頒布的疫苗令也將於下周一生效，屆時未接種的公校人員將強制無薪停職，促使許多原本不想接種的人都匆匆打了疫苗；還有一部分教師未死心，日前發出請願書，表示市府的命令已違反他們的憲法權利，請求最高法院介入。

可一天後薩多馬友便作出回應，表示不會拒絕市府的強制接種令，在全球病毒威脅的情形下，這項政策是保護孩童的最佳的方法，是理智的決定；雖法院也認可有其他的方式可預防新冠病毒的傳播，可在當前傳播率仍較高的時期，市府強烈推薦疫苗接種，並不讓人意外。

據悉薩多馬友未將教師的請求轉給其他大法官處置，其他人也未對她的行動發表評論，示意他們在這個爭議上持相同意見。

「疫苗是我們對抗新冠病毒最強的武器，接種令的實施也確保學生和教職員的安全」，市教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)表示，已建立公校支持系統，備有9000名完成接種的代理教師、5000名代課輔助人員隨時替補，不會出現人手短缺；此外學校管理人將密切關注校園情況，關注疫苗數據，有需要會請求額外支援。

在1日晚前未上傳疫苗證的教職員，將被迫無薪停職，但如果在這個周末內完成接種，依然可以在周一早上前上傳資料；接著向校方報告照常工作，系統上的狀態也會改回正常。

紐約州之前許多尚未接種新冠疫苗的醫護人員，在州府最後通牒之下，紛紛打疫苗以保住工...
紐約州之前許多尚未接種新冠疫苗的醫護人員，在州府最後通牒之下，紛紛打疫苗以保住工作。（美聯社）

疫苗 教育局 公校

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