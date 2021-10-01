紐約州糧食券調漲金額 每人月增36元 280萬戶受惠

紐約州糧食券福利金額10月1日起調漲，州內280萬低收入家庭，平均每人月增36元；圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，俗稱糧食券 的「營養補充援助計畫」(SNAP)將從10月1日起調漲金額，州內280萬低收入 家庭平均每人月增36元，為史上糧食券最大漲幅；此次計畫旨在促進經濟發展，幫助這些低收入家庭購買健康的食物。

新計畫實施後，民眾每月可領的平均福利 從121元再加發36元，按照新的計算標準，一家四口每月補助將增加680元到835元，比疫情爆發前增加21%，聯邦政府預計在2022財年需因此增加約14億元支出。

聯邦農業部(USDA)長期追蹤低收入家庭在符合預算控制的前提下，購買食品雜貨的開銷數額，結果顯示，這些物品的購買成本比原有的糧食券補助高出21%，意味著十個低收入家庭中就有九個家庭因成本有限，難以買到健康食品。

對此霍楚表示，新冠疫情爆發後，越來越多紐約州居民為生計發愁，強迫他們放棄購買有營養食物的權利，「這項姍姍來遲的補助，將幫助許多家庭購買有營養的食物，帶來長期的正面影響。」

數據顯示，截至7月，紐約州有280萬低收入家庭申請糧食券，此次福利調漲，還將促進當地與全州的經濟發展；聯邦政府的初步預算稱，若民眾每花費1元的糧食券福利，將促進1.59元的經濟活動。

不過反飢餓人士表示，即使政府每人每月增發36元，仍不能解決目前低收入家庭的困境；共和黨則抨擊，這項經濟計畫恐繼續推升通貨膨脹，變相鼓勵民眾不外出工作。

欲了解詳情的民眾可登錄網頁otda.ny.gov/SNAP-COVID-19，了解更多有關糧食券福利信息，或登錄mybenefits.ny.gov，查看自己是否符合申請資格。