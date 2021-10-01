紐約客談／美國極端困境 中庸之道能解？

楊安澤 成立第三政黨「前進黨」，力圖讓美國 擺脫極化政治，回歸中間道路；不得不說，楊安澤的這一選擇非常符合華人 恪守的「中庸之道」，他自己對這一點也並不諱言。

毫無疑問，楊安澤對當下美國政治困境的見地是精準的：兩黨制讓政治鬥爭愈演愈烈，產業空心化、人工智能加劇底層民眾不滿、左右兩派政客只能通過討好極端選民保住祿位、中間派沉默的大多數被忽略；他給出的解決辦法也是正確的，那就是用中間道路團結美國。

但做正確的事往往是最困難的，因為華人的「中庸之道」，本來就和美國的競爭型政黨政治水土不服；同時，楊安澤自己也承認，美國的政治制度設計讓改革變得非常困難，兩黨制下非此即彼，任何不利於一方的重大改革都難以推行。

對於民眾，分而治之永遠比團結一心要容易得多，否則身分政治就不會在美國大行其道，不同的族裔身分、性別身分爭鬥不止；而且，相比左右兩端的極端選民群體，中間選民其實更難團結：左右兩端各有鮮明的意識形態和階層立場，凝聚力極強，而中間選民往往搖擺不定。

從歷史上看，美國從未出現第三黨坐大的情況，曾經如日中天的老羅斯福也沒能帶領進步黨取代共和黨，上次出現具有競爭力的獨立總統參選人，是1992年的裴洛(H. Ross Perot)。

但楊安澤對前進黨的前景仍抱有信心，認為他的方案可行；畢竟，在競選總統初期，沒人能料到一個亞裔參選人能夠戰勝諸多政壇名宿，連續站上初選辯論台；楊安澤能否如他所說，為美國民主續命，人們拭目以待。