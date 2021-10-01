我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

紐約客談／美國極端困境 中庸之道能解？

紐約客談

楊安澤成立第三政黨「前進黨」，力圖讓美國擺脫極化政治，回歸中間道路；不得不說，楊安澤的這一選擇非常符合華人恪守的「中庸之道」，他自己對這一點也並不諱言。

毫無疑問，楊安澤對當下美國政治困境的見地是精準的：兩黨制讓政治鬥爭愈演愈烈，產業空心化、人工智能加劇底層民眾不滿、左右兩派政客只能通過討好極端選民保住祿位、中間派沉默的大多數被忽略；他給出的解決辦法也是正確的，那就是用中間道路團結美國。

但做正確的事往往是最困難的，因為華人的「中庸之道」，本來就和美國的競爭型政黨政治水土不服；同時，楊安澤自己也承認，美國的政治制度設計讓改革變得非常困難，兩黨制下非此即彼，任何不利於一方的重大改革都難以推行。

對於民眾，分而治之永遠比團結一心要容易得多，否則身分政治就不會在美國大行其道，不同的族裔身分、性別身分爭鬥不止；而且，相比左右兩端的極端選民群體，中間選民其實更難團結：左右兩端各有鮮明的意識形態和階層立場，凝聚力極強，而中間選民往往搖擺不定。

從歷史上看，美國從未出現第三黨坐大的情況，曾經如日中天的老羅斯福也沒能帶領進步黨取代共和黨，上次出現具有競爭力的獨立總統參選人，是1992年的裴洛(H. Ross Perot)。

但楊安澤對前進黨的前景仍抱有信心，認為他的方案可行；畢竟，在競選總統初期，沒人能料到一個亞裔參選人能夠戰勝諸多政壇名宿，連續站上初選辯論台；楊安澤能否如他所說，為美國民主續命，人們拭目以待。

美國 楊安澤 華人

上一則

周末好去處╱圖書節、南瓜及稻草人展 可逛逛

下一則

雕塑公園、玻璃屋、農莊…紐約好個秋 來趟輕旅遊

延伸閱讀

移民作業延宕1年 8萬「綠卡名額」將作廢

移民作業延宕1年 8萬「綠卡名額」將作廢
楊安澤打破2黨制 籌組「前進黨」亞裔有望成關鍵少數

楊安澤打破2黨制 籌組「前進黨」亞裔有望成關鍵少數
與美簽BTA 鄧振中：沒有一天放棄

與美簽BTA 鄧振中：沒有一天放棄
學者：美經濟將「先蹲後跳」Q4加速成長

學者：美經濟將「先蹲後跳」Q4加速成長
紐約客談／警力大裁員 市民「呼救」變「自救」

紐約客談／警力大裁員 市民「呼救」變「自救」

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

2021-09-30 02:30
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊