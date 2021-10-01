市警總局表彰 輔警黃超權獨獲50年服務獎

華埠輔警團元老黃超權，獲得唯一的「50年服務獎」。（取自市輔警推特）

市警總局9月30日晚舉行「長期服務輔警表彰大會」，當晚不僅有18位華裔 輔警獲獎，曼哈頓華埠轄區五分局輔警團創始人黃超權(Chiu Kuen Wong)更是唯一榮獲「50年服務獎」的輔警；除此之外，華裔輔警謝顯揚(Peter Tse)、陳治民(Jimmy Chan)和莊偉文(Wai Man Chong)獲得「40年服務獎」。

影音來源：記者張心

管理輔警部門的市警副督察(Deputy Inspector)蔣沙樂(Emanuel Gonzalez)為獲獎輔警頒發殊榮，感謝他們一直以來為紐約市的長治久安所做的傑出貢獻。

本次2021年度「長期服務輔警表彰大會」中，華人 輔警獲獎者高達18位，華埠五分局就有12位獲獎者，且均服務超25年以上。面對此景，蔣沙樂表示，在仇恨亞裔 犯罪頻發的今天，更多華裔輔警的志願服務，是保護在美亞裔群體不可缺少的支持力量，非常感謝他們的奉獻。

當晚全場最受關注的明星，當屬榮獲「50年服務獎」的輔警副督察(Deputy inspector)黃超權。1937年出生於香港、今年已84歲高齡的他，曾在1970年參與創辦市警五分局輔警團，之後便數十年如一日地投入為民服務的輔警事業，截至目前志願服務已超過9000小時，一晃大半輩子過去。看著現在越來越多的華裔年輕人加入輔警隊伍，黃超權感慨地表示，非常欣慰看到不斷有新鮮血液加入。

華埠輔警團元老黃超權獲全場唯一的「50年服務獎」。（記者張心／攝影）

黃超權於1959年憑全額獎學金從香港來美，在紐約大學攻讀化學碩士學位，畢業後即加入全球最大的藥廠輝瑞(Pfizer)。談及在安穩又高薪的製藥行業工作之餘志願加入輔警團的原因，黃超權陷入了回憶，他說，「那是個動蕩的年代，華人在紐約不像今日這樣人數眾多，我們都是飄洋過海來到美國，寄人籬下、言語不通，非常多同胞被犯罪分子搶劫。」

當年碰到很多華人因為語言障礙，報警後也無法和警員順利溝通，經常會被肇事者倒打一耙，讓黃超權內心中「路見不平拔刀相助」的武俠情結迸發，致力成為一名輔警，為華人在美國的平安生活盡自己的一份努力。

面對如今越來越多的仇恨亞裔犯罪案件，黃超權說，根源都是一些人內心的「嫉妒心在作祟」，「他們看不慣中國人變得有錢了，也看不慣亞洲變得富強，自己不願意努力，就憑藉拳頭去發洩仇恨心理，簡直荒唐。」他呼籲亞裔民眾在美國學會保護自己，也希望更多亞裔年輕人加入輔警隊伍，一起保護民眾的安全。