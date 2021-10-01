皇后區接種率全市最高 法拉盛99%成典範

皇后區符合接種要求的居民首劑疫苗接種率近90%，法拉盛兩個郵區的成人首劑疫苗接種率均達99%；圖為羅斯福大道。(記者曹健／攝影)

皇后區 區長理查茲(Donovan Richards)9月30日宣布，該區符合接種要求的居民首劑疫苗 接種率近90%，為全市最高，包括法拉盛 的郵遞編號11354與11355的成人首劑疫苗接種率達99%；理查茲表示，法拉盛是全區乃至全市的典範，希望通過推動疫苗接種周活動，鼓勵還未接種疫苗的民眾行動。

理查茲表示，皇后區於今年4月成為全州首個成人第一劑疫苗接種率超過100萬的郡，截至9月30日，當地符合接種標準的居民疫苗首劑接種率達89%，完全接種率達82%，為全市五大區之首。

根據市府公布的數據，華人聚集區法拉盛的接種率遠高於其他地區，其中曾在去年疫情高峰期，七天檢測陽性率多次位於全市之首的11355，成人的首針疫苗與完全接種率均達99%，11354的首針疫苗接種率為99%，完全接種率達97%。

皇后區另有11個郵遞編號地區的成人首劑疫苗接種率達99%，其中包括華裔聚集的大學點、東艾姆赫斯特、艾姆赫斯特以及微風點(Breezy Point)、木邊與阿斯托利亞(Astoria)等。

理查茲宣布啟動「皇后區疫苗接種周」(#QueensVaxWeek)，鼓勵更多民眾接種；他以法拉盛為例，並表示，當地是全區的典範，幾乎所有成年人都已接種疫苗，期盼其他接種率較低的地區民眾跟進。

根據市府信息，皇后區東南部與洛克威地區的接種率，遠低於全區平均水平，包括法洛克威(Far Rockaway)與艾奇米亞(Edgemere)的郵遞編碼11691，僅有48.3%的成人接種了首劑疫苗，為全市接種率第二低的社區；皇后區區公所的工作人員走訪多個低接種社區，宣傳疫苗接種。

市府規定，自9月13日起，餐館堂食、影劇院和健身房等室內娛樂場所的顧客，需提供疫苗接種證明，若業者發現違規，首次將罰款1000元、第二次罰2000元，之後每次違規，將罰款5000元。