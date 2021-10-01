上帝旨意 霍楚接種令惹非議…尚未動用國民兵

霍楚堅稱，要求醫護人員強制接種疫苗是正確的做法，決不會改變立場。(州長辦公室提供)

紐約州 的醫護人員強制接種令，要求除宗教原因外，所有醫護人員必須接種新冠疫苗 ，否則將被停職或解雇，而州長霍楚 (Kathy Hochul)以「上帝的旨意」(God's will)呼籲那些有宗教信仰的醫護人員接種，被視為變相鼓勵醫院系統忽視可豁免接種疫苗者的權益；霍楚在9月30日的記者會上堅稱，表示這是正確的做法，不會改變立場。

霍楚的「上帝旨意」說遭到反駁，一名律師日前在聯邦上訴法院表示，該說法恐怕會鼓勵醫院和療養院無視法院命令；目前在行政令中，明文保護那些受宗教信仰約束的醫護人員，不會因違反強制接種令而被停職。

根據統計，在27日生效的強制接種令下，全州的醫護人員已有92%完成疫苗接種；霍楚表示，「很難強迫人們做你希望他們自願做的事情」，她也同時感謝那些「做了對的事情」的人。

擔心有太多醫護人員因違反命令遭停職，將造成醫療系統人手短缺，此前霍楚計畫簽署行政令，部署經過醫務訓練的國民兵並聘請外州醫護補位救急；霍楚30日說，由於州內有足夠的退休護士和護理學生來協助補位，目前並未動用任何國民兵，她也表示，州府將會持續監控人員配備情況。

州府沒有實際上因命令遭到停職、而被取代的人數，同時也沒有因違反命令而被解雇員工的實質統計數字。

霍楚還說，目前全州12至17歲的民眾，只有66.3%的人至少接種了一劑疫苗；「我不知道我還能對這個年齡層孩子的父母說什麼，除了問他們『你還在等什麼』？」她呼籲，這些父母應該為孩子做正確的事，不要讓他們最終感染病毒，成為重症患者之一。

根據統計，紐約州18歲及以上的民眾，已有83.9%的人至少已接種了一劑疫苗，「接種狀況不錯」；另外霍楚也表示，完成疫苗接種者目前住院率僅有0.07%，而全州補強針登記也已經超過20萬劑。