詹樂霞強烈暗示將競選州長 抨擊葛謨不負責任

州檢察長詹樂霞親自回應競選州長傳聞,強烈暗示她將於明年參選。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日親自回應競選州長傳聞,強烈暗示她將於明年參選;同時,她還為針對前州長葛謨 (Andrew Cuomo)的性騷擾 醜聞調查做出辯護,稱葛謨「從來不對自己的行為負責」。

此前就有傳聞稱,詹樂霞團隊已經頻繁聯繫政壇人士,開始試水參選事宜,了解其過去的金主和支持者是否支持她放棄競選連任州檢察長、轉而競選州長;她29日在獨立非營利機構「更好紐約協會」(Association for a Better New York)發表演說,強烈暗示她極有可能參選州長。

詹樂霞在演說中將自己和民主黨紐約市 長候選人亞當斯(Eric Adams)類比;她說,亞當斯是上一個在「更好紐約協會」發表演說的人,「而他已經是民主黨的紐約市長候選人;現在我來了,誰知道我會怎樣呢?不要過度解讀...好吧,有記者已經開始寫稿了。」

儘管沒有正面回應參選傳聞,詹樂霞還是說出了很多希望競選高位的人才有的表達;她表示,州府應該做出革新,「我們應該同意,疫後的生活不會回到過去,而且回到過去也不是答案;我們應該開啟合作的新時代,一個專注於做正確事情的新時代,讓我們一起創造歷史、取得突破、打碎這個社會自設的天花板,這才是我們應該為紐約州民眾做的事。」

除了對參選傳聞旁敲側擊,詹樂霞的大部分演講是在抨擊前州長葛謨,並為她領銜的葛謨性騷擾案調查辯護;此前葛謨的律師抨擊詹樂霞的調查不符合事實,詹樂霞回應說,她不會跟葛謨的死忠較真,「葛謨對這件事有很多評論,但他從未對自己的行為負責,從未因他的行為對州府的負面影響負任何責任。」

詹樂霞還將這項調查與葛謨擔任州檢察長時調查前州長思必策(Eliot Spitzer)作對比,「我指派了外部的獨立調查團隊,這是我做的最好的事;我們是根據正當程序,從州長進行法定移交,才開始的調查;而葛謨當年沒等到這一步,就開始調查思必策;我指派的是外部的獨立調查團,葛謨則直接用州檢察長辦公室調查。」