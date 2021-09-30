我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

詹樂霞強烈暗示將競選州長 抨擊葛謨不負責任

記者和釗宇／紐約報導
州檢察長詹樂霞親自回應競選州長傳聞，強烈暗示她將於明年參選。(美聯社)
州檢察長詹樂霞親自回應競選州長傳聞，強烈暗示她將於明年參選。(美聯社)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)29日親自回應競選州長傳聞，強烈暗示她將於明年參選；同時，她還為針對前州長葛謨(Andrew Cuomo)的性騷擾醜聞調查做出辯護，稱葛謨「從來不對自己的行為負責」。

此前就有傳聞稱，詹樂霞團隊已經頻繁聯繫政壇人士，開始試水參選事宜，了解其過去的金主和支持者是否支持她放棄競選連任州檢察長、轉而競選州長；她29日在獨立非營利機構「更好紐約協會」(Association for a Better New York)發表演說，強烈暗示她極有可能參選州長。

詹樂霞在演說中將自己和民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)類比；她說，亞當斯是上一個在「更好紐約協會」發表演說的人，「而他已經是民主黨的紐約市長候選人；現在我來了，誰知道我會怎樣呢？不要過度解讀...好吧，有記者已經開始寫稿了。」

儘管沒有正面回應參選傳聞，詹樂霞還是說出了很多希望競選高位的人才有的表達；她表示，州府應該做出革新，「我們應該同意，疫後的生活不會回到過去，而且回到過去也不是答案；我們應該開啟合作的新時代，一個專注於做正確事情的新時代，讓我們一起創造歷史、取得突破、打碎這個社會自設的天花板，這才是我們應該為紐約州民眾做的事。」

除了對參選傳聞旁敲側擊，詹樂霞的大部分演講是在抨擊前州長葛謨，並為她領銜的葛謨性騷擾案調查辯護；此前葛謨的律師抨擊詹樂霞的調查不符合事實，詹樂霞回應說，她不會跟葛謨的死忠較真，「葛謨對這件事有很多評論，但他從未對自己的行為負責，從未因他的行為對州府的負面影響負任何責任。」

詹樂霞還將這項調查與葛謨擔任州檢察長時調查前州長思必策(Eliot Spitzer)作對比，「我指派了外部的獨立調查團隊，這是我做的最好的事；我們是根據正當程序，從州長進行法定移交，才開始的調查；而葛謨當年沒等到這一步，就開始調查思必策；我指派的是外部的獨立調查團，葛謨則直接用州檢察長辦公室調查。」

葛謨 紐約市 性騷擾

上一則

挑戰霍楚 威廉姆斯放話重整州府

下一則

MTA口罩令執法1周 16人挨罰

延伸閱讀

助瞞養老院疫情 州衛生廳長辭職

助瞞養老院疫情 州衛生廳長辭職
扳倒葛謨後選州長？詹樂霞試水溫

扳倒葛謨後選州長？詹樂霞試水溫
扳倒葛謨 詹樂霞團隊商討競選州長

扳倒葛謨 詹樂霞團隊商討競選州長
支持率42% 逾半選民認霍楚更易合作

支持率42% 逾半選民認霍楚更易合作
紐約客談／切割葛謨 霍楚恐成弱勢州長

紐約客談／切割葛謨 霍楚恐成弱勢州長

熱門新聞

法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔公寓內。(記者張心／攝影)

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

2021-09-27 10:13
警方連續多日將停在街邊，當作Airbnb使用的非法貨車扣押。(取自NYC Sheriff推特)

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

2021-09-26 13:58
日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

2021-09-29 15:31
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
秋天樹葉變色後的山景相當迷人。(取自Adirondack Scenic Railroad臉書)

紐約視覺、心靈之旅 乘火車賞秋葉 鐵道迷浪漫遊

2021-09-24 02:10
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望