「為什麼瞪我」地鐵非裔女毆打華裔女白領

熱心人士拍下的非裔施暴者背影。（陳小姐提供）

華裔女白領陳小姐27日上午10時30分左右，在地鐵 E線曼哈頓段7大道站遭到一名非洲裔女子毆打，頭頂和面部遭受拳擊，腹部被對方一腳踢中，導致頭後仰撞上車內鋼柱；非裔 女在陳小姐報警後迅速逃離現場，市警仇恨犯罪工作組(NYPD Hate Crime Task Force)已接手偵辦此案。

家住皇后區貝賽(Bayside)的30歲陳小姐29日表示，「那天我像往常一樣由7號線轉E線，車廂內坐滿了人，我座位的斜對面貼著一張女明星代言的廣告，因為我是她的粉絲，於是趕緊在手機上查她代言的相關信息，可是等我再一抬頭，就看到原本坐在海報下方的一名非裔女性站在我面前，開口大聲喊道，『你為什麼瞪著我？』」

「她當時超級凶，我趕緊說我沒有瞪你啊，我在看海報，我本能反應想站起來離開，可她下一秒就猛地一拳打在我頭頂。」陳小姐說對方下手凶狠，兩拳接連打中她的頭頂和面部，她整個人瞬間就站不起來，趕緊抓緊隨身的包袋擋住自己，「她個子沒我高，但是體形壯碩，力氣非常大，我被她的突然襲擊打懵了，幸好兩個男性及時過來拉住她，我趕緊站起來。」

陳小姐被非裔女一腳踹倒後，腿撞傷留下的淤血。（陳小姐提供）

沒想到非裔女對著剛起身的陳小姐肚子上就是一腳，把她踹得向後倒下，一頭撞在了車內的鋼柱上。「她對著我不停地喊，『你就是瞪我，我就是打你』；我當時一心想著要報警，也顧不上疼了，爬著去找車廂裡的紅色緊急按鈕，結果車到站剛停下，一回頭就看見她從門縫擠出去逃跑了。」

陳小姐表示，當時現場的一位熱心白人女子，用手機拍到了非裔女的背影；兩位及時拉住施暴者的白人和西語裔男子，也表示若需要會出庭作證，「我很感謝這幾位好心人，如果沒有他們，我真不知道還會遭受怎樣的暴力。」

陳小姐回憶，當時車廂內大部分人都沒有反應，「還有一些人說，趕緊開吧，真煩人，我們還要趕著上班；我就吼回去說，今天警察不來這案發現場，車就不能開；我覺得有時候亞裔 就不能太好說話，必須大膽維護自己的權利。」

在另一位好心亞裔女子摩莎(Mosa)的陪同下，陳小姐等到該地鐵列車長、警方及醫護人員到來，「他們都表示歉意，但是整個辦案過程沒有我預期的快，列車緊急迫停後，警方約20分鐘趕到，本來定性為打架，旁邊的熱心人士一起幫忙解釋，才確認改為攻擊。」

陳小姐表示，目前市警仇恨犯罪工作組已介入調查，她絕對不會選擇忍氣吞聲，必須要討一個公道，「很多人攻擊擊亞裔，是吃定我們不敢報警，所以非裔女才會看到我報警，就立刻逃跑。以前以為仇恨亞裔犯罪離自己很遠，但現在知道以目前的社會形態，仇亞犯罪時刻可能發生，必須要學會保護自己。」