長島中國留學生 在醫院尋獲

日前失聯的長島中國留學生張礎開，已於日前尋得，目前正在醫院接受治療。(伍洪亮提供)

日前疑似因吸食笑氣、大麻 ，神智不清而與家人失聯的中國留學生 張礎開(Zack Zhang)，日前已經找到；根據其父母的友人伍洪亮表示，張礎開目前在位於紐約的醫院治療；遠在中國的父母也已經透過美國 駐中國大使館的協助，取得簽證，將於近日來美探望兒子。

伍洪亮為目前張礎開在美國的唯一聯繫人，他表示，一名醫生於27日看到本報報導後，趕緊與報上的電話聯絡，告知張礎開正在醫院，由於好幾天沒有吃好、睡好，正在住院觀察；根據伍洪亮轉述，張礎開住院的頭幾日仍想吸食大麻，但目前毒癮已經受到控制。

雖然在失聯當下就馬上報警，伍洪亮表示，因當時住院填寫個人資料的時候，將名字中間的字填錯，導致警方無法透過醫院系統， 在第一時間找到張礎開的下落。

伍洪亮說，張礎開的父母相當擔心兒子狀況，因此透過協助取得簽證將於近日來美探望兒子，他們也向各界表達感謝。

張礎開的父母在簡訊中表示，感謝所有華人社區的關心和幫助，在最無助的時候伸出了援手，讓兒子在異國他鄉，找到家的感覺，也讓遠隔萬里的家人得到心靈的慰藉，「我們全家再次由衷對大家道一聲謝謝」。

目前正就讀於長島艾德菲大學商學院二年級的張礎開，於2019年從中國遼寧省獨自一人來紐約讀書，於本月21日中午時分，與父母友人通話後，就失去音訊，下落不明近一周；根據伍洪亮及其室友表示，自新冠疫情以來，學校改成上網課，原本還會經常出門運動的張礎開開始待在房裡，不常出門，而自一個多月前更開始接觸毒品，吸食笑氣和大麻已經一個多月，近期精神異常且神智不清。