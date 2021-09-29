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強制令生效 數千醫護搶打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，目前紐約州醫護的接種率已經達到92%。（市長辦公室提供）
數據顯示，目前紐約州醫護的接種率已經達到92%。（市長辦公室提供）

紐約州醫護人員強制接種令28日凌晨生效，數千名醫護人員在接種令生效截止日期前接種疫苗，避免丟掉工作；初步數據顯示，目前紐約州醫護的接種率已經達到92%。

數據顯示，自州長霍楚(Kathy Hochul)8月底上任以來，全州醫護人員的接種率不斷提升；目前，全州養老院人員已有92%至少接種一針，相比之下9月20日時只有82%，8月24日霍楚上任時僅有71%；醫護人員中，85%已經完全接種，相比之下9月22日為84%、8月24日為77%；成人照護所人員的接種率目前已升至89%，相比之下8月24日為77%。

具體來看，全州有近52萬醫護人員，在近35萬面向病人的醫護人員中，已有93.3%的人至少接種一針；有4.9%的醫護人員拒絕接種，2.4%的人表示在等待注射第一針，0.5%的人則因健康原因無法接種。

霍楚表示，「最新數據顯示，堅持醫護人員強制接種的政策是極其正確的，將保護所有易受感染的民眾免於罹患新冠肺炎；我很高興看到越來越多的醫護人員接種，我也將繼續關注各種進展，並採取措施緩解由此帶來的醫療系統人手不足問題。」

霍楚此前宣布進入醫療人手短缺的緊急狀態，並簽署行政令，允許召回執照已過期醫護返崗工作，並放寬外州醫護人員的招聘限制，並將在必要時為人手短缺的醫療機構部署國民兵醫療人員。

同時，運營11家醫院的紐約市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)則採取更為軟性的做法，目前尚未接種的醫護人員將被停薪停職，完成接種後可回來上班；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，目前公立醫院人員的接種率已超過91%。

此外，還有一些醫院已經提前執行了接種令，紐約長老會醫院系統(New York-Presbyterian)就將接種截止時間定在9月22日11時59分，目前系統內4萬8000名醫護的接種率已經超過99%，只有不到250人未能按時接種。

州府下一階段醫護強制接種令將於10月7日開始，屆時強制接種令將擴大至臨終關懷人員和家庭照護機構人員；此前家庭護理協會(Home Care Association)的一項調查顯示，有數千該行業員工寧願辭職，也不願接種疫苗。

數據顯示，目前紐約州醫護的接種率已經達到92%，左一為州長霍楚。（州長辦公室提供...
數據顯示，目前紐約州醫護的接種率已經達到92%，左一為州長霍楚。（州長辦公室提供）

紐約州 霍楚 疫苗

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