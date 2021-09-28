艾妲受災無證客 最高補助7.2萬元

霍楚宣布撥款2700萬救濟金，用於艾妲受難的無證災民。（記者張心／攝影）

州長霍楚(Kathy Hochul)27日在皇后區 宣布，州府與紐約市 政府合作撥款2700萬元，救濟在艾妲颶風襲擊紐約時遭受水災的無證災民，最高可獲7萬2000元；該項目從即日起接受報名，11月26日截止，適用於所有無法申領聯邦急難管理局(FEMA)救濟金、且家中沒有任何成員具備申請FEMA援助金資格的災民，這意味著如果災民全家都沒有合法居留身分，就能申請這筆救濟金。

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「紐約州居民希望政府幫他們重建家園，面對這些求助的眼神，難道我們要說『對不起，你不具備申請資格』？絕不可以這樣」，霍楚說，「這是一場與大自然的戰爭，我們不能讓任何人遺留在戰場上；我也不希望任何因為地域身分而產生的界限，成為人們無法拿到這筆救災款的理由」。

本次救濟金由紐約州和紐約市聯合撥款，州府出資2000萬元，市府出資700萬元；適用的災區範圍包括紐約市皇后區、布碌崙 、布朗士和史泰登島，長島蘇福克(Suffolk)郡、納蘇(Nassau)郡，上州的威徹斯特(Westchester)郡和洛克蘭(Rockland)郡；當局預計有不超過1200戶無證家庭受益。

為了方便災民快速申領援助金，該項目已與上述不同區域內的非營利組織合作，並提供200種語言的服務，民眾可撥打熱線電話(800)566-7636，諮詢就近位置的申領站點和相關信息。法拉盛41大道133-29號的民權中心(MinKwon Center)、布碌崙8大道4101號的華策會布碌崙分會(CPC)，可以提供此項救濟金申請服務。

皇后區區長理查茲感謝政府撥款救助選區受難群眾。（記者張心／攝影） 孟昭文感謝政府撥款救助選區受難群眾。（記者張心／攝影）

國會眾議員孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市長移民事務辦公室摩斯托菲(Bitta Mostofi)等出席了記者會。

此次無證災民救濟金計畫，主要由克魯茲推動，她所代表的艾姆赫斯特(Elmhurst)社區受災嚴重，其中約40%的居民都沒有合法證件，「我自己也曾是無證移民，對本次受災卻因身分問題而無法獲助的選民的苦感同身受。」

克魯茲邀請了一位家住艾姆赫斯特的西語裔老人，講述受災後申請救濟金遭遇的挫折，「我來美國20年了，一直做清潔工，每年都按時交稅；我住在地下室，水災差點奪走我的命，但死裡逃生之後，我卻因為身分問題無法獲得FEMA援助金；這次我真的很感謝大家，也感謝上帝。」