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3項新冠補助 華社應積極申請

記者張晨／紐約報導
民選官員、社區組織呼籲並幫助民眾申請三項新冠補助計畫，右三為劉醇逸。(記者張晨/攝影)
民選官員、社區組織呼籲並幫助民眾申請三項新冠補助計畫，右三為劉醇逸。(記者張晨/攝影)

包括紐約州參議員劉醇逸在內的多名民選官員及華裔社區人士，27日在布碌崙(布魯克林)8大道對民眾和商家宣導，呼籲積極申請三項新冠補助計畫；因未來撥款將傾向需求更高的地區，但目前受打擊最嚴重的華社反而申請率低。

影音來源：記者張晨

日落公園第20選區州參議員米維(Zellnor Myrie)表示，緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program)、「被排除工人基金」(Excluded Workers Fund)以及小商業振補助計畫(Small Business Recovery Grants)是可以幫助因疫情掙扎者最大、最全面的三個項目；但少數族裔社區，尤其是華人社區，申請比率不高。

劉醇逸表示，緊急租金援助計畫已幫助12萬紐約州居民繳納拖欠房租，且此前已累計收到約20億元聯邦撥款，預計將在10月初用完；由於迄今申請仍源源不斷，國會已經授權財政部，可在各州之間平衡撥款，並向需求較高的地區提供更多撥款。

他指出，全州申請援助計畫的華人比率不高，許多人因為語言障礙和對計畫缺乏了解，而如果不積極申請，以後的撥款則會越來越少。

市議員萬齊家(Carlos Menchaca)表示，「被排除工人基金」可為無證移民與其他不符合領取聯邦紓困金的失業人員提供救助，最高可領取1萬5600元；小商業振補助計畫則可以使企業獲得最高5000元資助，用於支付2020年3月至2021年4月期間受疫情影響所導致的相關費用。

為了進一步幫助有語言或身分障礙的民眾，華人策劃協會(CPC)、亞美聯盟(Asian American Federation)、布祿崙華人協會以及安服心公共健康服務中心(AMPHS)均表示可協助民眾申請。

華人 紐約州 租金

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