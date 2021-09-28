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上訴法院裁定 支持公校強制接種

記者和釗宇／紐約報導
聯邦上訴法院做出裁決，支持紐約市公校強制接種令，所有公校人員須在10月1日下午5時前完成首劑接種。（市長辦公室提供）
聯邦上訴法院做出裁決，支持紐約市公校強制接種令，所有公校人員須在10月1日下午5時前完成首劑接種。（市長辦公室提供）

紐約市要求全市公校人員強制接種新冠疫苗的規定原定27日生效，但此前遭聯邦上訴法院叫停；不過，法院27日作出裁定，取消此前的臨時禁止令；目前，全體公校人員中已有87%至少接種一針，白思豪表示，強制接種令將於10月4日(周一)凌晨生效，而目前尚未接種的教師須在10月1日(周五)下午5時前完成首劑接種。

白思豪上月宣布疫苗接種政策，強制全市近15萬公校教職員工接種疫苗，無新冠病毒檢測選項，若不接種恐面臨停薪停職，但該命令的執行一波三折，被市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)告上法庭，在經過法院頒布暫停令、又取消暫停令後，聯邦第二巡迴上訴法院法官畢昂柯(Joseph Bianco)24日晚再頒布臨時禁令，並將該案轉至三名法官組成的審判小組進行審理。

該審判小組原定29日就此案舉行公聽，但三名法官27日晚提前作出裁決，取消了此前對公校人員強制接種的臨時禁止令；白思豪隨即宣布，強制接種規定將於10月4日凌晨生效，「尚未接種的公校人員須在10月1日周五前完成第一針接種，這樣周一(10月4日)就可以正常上班；如果你周五沒能按時接種，意味著你周一不想來，你將被停薪停職，我們會找人替代你。」

白思豪表示，目前全市90%的公校教師和97%的校長已至少接種一針，全體公校人員中已有87%至少接種一針；他說，「我們原以為要到周末才會有裁決，沒想到來得這麼快。」

教師聯合工會(UFT)主席穆格鲁(Michael Mulgrew)發表聲明稱，雖然市府估計90%的教師已經接種，「但根據我們最近的調查，只有大約三分之一的教師認為他們所在的學校可以在教學秩序不被疫情干擾的情況下重開，而且未接種人士的離職會造成人手短缺，包括學校的助理崗位和保全人員；要確保足夠的人員在截止日期前接種，市府仍有許多工作要做，我們也將和會員們合作，盡可能確保學校在執行強制接種令的情況下安全復課。」

反對強制接種的公校人員代理律師基羅米諾(Louis Gelormino)則表示，不願接種的老師並不是反疫苗，只是希望市府為不願接種的人員提供每周檢測的機會，「他們只是反對強制接種，之所以能讓他們聯合起來訴訟，是因為全市只有公校人員被強制接種，而且全州也只有紐約市公校人員被強制接種。」

公校 白思豪 疫苗

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