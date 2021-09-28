20餘醫護拒打疫苗遭開除 市公立醫院5000人停薪停職

紐約州長霍楚堅決要求醫護人員接種新冠疫苗，並不惜動用國民兵醫療人員填補人手空缺；圖為國民兵27日在布朗士一處疫苗站為民眾注射疫苗。(歐新社)

紐約州 醫護人員強制接種令27日生效，除宗教原因外，所有醫護人員必須接種新冠疫苗，否則將被停職；目前州內84%的醫護人員至少接種了一針，州長霍楚 (Kathy Hochul)預計強制接種令將導致醫護人手短缺，她計畫簽署行政令，部署經過醫務訓練的國民兵並聘請外州醫護補位救急；全州規模最大的醫療系統諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)表示，已經開除20餘名拒絕接種疫苗的醫護人員。

儘管州府的強制接種令遭到不少醫療工會反對，但霍楚重申不會做出改變，「我已經說得很清楚，我不會改變自己的立場，我的責任就是保護所有紐約州居民的健康。」

諾斯韋爾醫療系統27日發布聲明表示，已經開除了大約20位經理級別的醫護人員，因這些人一再拒絕接種；該醫療系統發言人表示，醫院上周通知了幾百位仍未接種的管理人員必須接種，但仍有約20人拒絕接種，因此被開除；但他表示，拒絕接種的人只是極少數，全系統7萬6000人的接種率已經接近100%。

州府數據顯示，目前全州84%的醫護人員至少接種一針，新規推行後預計將出現人手短缺；霍楚表示，若人手短缺問題嚴重，她將簽署行政令、使用緊急授權，為人手短缺的醫院部署國民兵醫療人員、召回執照已過期的醫護返崗工作，並放寬對外州醫護人員的招聘限制。

霍楚說：「我們正提前採取所有必要措施，避免人手短缺的情況出現；如果醫護都去接種，我就不必這樣做，但我需要做好這樣的準備。」

同時，紐約市 公立醫院系統的接種率已經接近90%；市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)表示，目前仍有大約5000人沒有接種，大部分為醫院的後勤人員，醫護人員的接種率已經超過95%，所有未接種人員將被停薪停職。

不過，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，5000人拒絕接種不會導致公立醫院出現大規模人手短缺，「這個數字我們可以承受。」而且，卡茲表示，27日預計也將有不少醫護前去接種，最終數字將少於5000人。