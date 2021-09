紐約市要求全市公校人員強制接種新冠疫苗的規定原定27日生效,但此前遭聯邦上訴法院叫停;市長白思豪(Bill de Blasio,圖)27日表示,在訴訟解決之前,市府將按照原規定,要求公校教師接種和每周檢測二選一。(美聯社)

紐約市 要求全市公校 人員強制接種新冠疫苗的規定原定27日生效,但此前遭聯邦上訴法院叫停;市長白思豪 (Bill de Blasio)27日表示,在訴訟解決之前,市府將按照原規定,要求公校教師接種和每周檢測二選一;但他表示,有信心在本周之內贏得訴訟,繼續推行強制接種令。

白思豪表示,目前全市90%的公校教師和97%的校長已至少接種一針,全體公校人員中已有87%至少接種一針;聯邦第二巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Second Circuit)定於29日對此案召開公聽會,白思豪說,「預計最早本周末起就能繼續執行強制接種新規,我們對贏得訴訟非常有信心。」