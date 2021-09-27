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紐約租金援助金見底 霍楚要聯邦追加

記者和釗宇／紐約報導
紐約楚致信財政部長葉倫，請求聯邦政府追加緊急租金援助計畫追加撥款。（州長辦公室提供）
紐約楚致信財政部長葉倫，請求聯邦政府追加緊急租金援助計畫追加撥款。（州長辦公室提供）

紐約州緊急租金援助計畫(Emergency Rental Assistance Program，ERAP)的救濟資金即將用完，州長霍楚(Kathy Hochul)近日致信聯邦財政部長葉倫(Janet Yellen)，請求聯邦政府追加為該計畫追加撥款，滿足民眾的迫切需求。

霍楚在信中表示，自6月以來，目前緊急租金援助計畫已經收到20萬5000份申請，其中聯邦提供的救濟款預計到10月初就將用完；此前紐約州累計收到約20億元聯邦撥款用於該項目，幫助受新冠疫情影響而付不起房租的低收入居民交房租，目前每周仍有超過9000份新增申請。

霍楚表示，緊急租金援助計畫已幫助12萬紐約州居民繳納拖欠房租，「由於紐約州很快就將用完聯邦政府對該項目的兩輪撥款，州府現在亟需而且已有資格申請更多撥款。」

目前，各州使用聯邦撥款的效率並不相同，一些使用效率較低的州可能會失去收到撥款的機會；例如，加州如果不在本月內用掉所有聯邦撥款，就可能失去3億3700萬元的聯邦撥款。

紐約州在前州長葛謨(Andrew Cuomo)在任時，聯邦撥款使用的速度也極慢，但霍楚上台將下發聯邦撥款作為首要工作之一，救濟款下發加速。

同時，國會給各州的租金救濟款也未按照租戶人口比例下發，讓租戶人口較少的小州占便宜；例如，紐約州收到的聯邦撥款，截至8月底，大約為全州已拖欠租金總額的1.3倍；相比之下，佛蒙特州收到的3億5000萬元聯邦撥款，則是該州已拖欠租金總額的超過30倍。

為解決以上問題，國會已經授權財政部，可在各州之間平衡撥款，並向需求較高的地區提供更多撥款。

據悉，紐約州申請緊急租金援助計畫的華人比例並不高，許多人是因為語言障礙和對計畫缺乏了解。申請網站：https://nysrenthelp.otda.ny.gov/en/；電話：(844)NY1RENT(691-7368)，時間為周一至周六早上8時至傍晚7時；聽障者專線：(833)843-8829。

紐約州 租金 霍楚

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