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紐約疫情降溫 低接種率社區仍嚴重

記者和釗宇／紐約報導
紐約市新冠疫情持續降溫，七天平均檢測陽性率有望降至2%以下；圖為新冠檢測車日前在紐約街頭為民眾提供病毒檢測。(路透)
紐約市新冠疫情持續降溫，七天平均檢測陽性率有望降至2%以下；圖為新冠檢測車日前在紐約街頭為民眾提供病毒檢測。(路透)

數據顯示，紐約市新冠疫情持續降溫，七天平均檢測陽性率未來幾日內有望降至2%以下；不過，全市多個疫苗接種率較低的社區，疫情仍然嚴重，目前全市已有七成居民至少接種一針。

根據市衛生局的數據，截至9月24日，全市七天平均檢測陽性率已經降至2.01%，相比之下此前一周為2.82%，幾乎所有疫情數據都處於下降或穩定趨勢，包括日新增病例、住院人數和死亡人數；目前全市五區僅剩下四個郵遞區號的七天平均陽性率高於5%，相比之下此前一周為15個，全市上周新增病例數超過100個的郵遞區號數量，也從此前一周的15個降低至10個。

紐約市上周也達成里程碑，70%的市民至少接種一針，63%的市民已經完全接種；其中，曼哈頓和皇后區至少70%的居民已經完全接種，但史泰登島、布碌崙(布魯克林)和布朗士區的完全接種率只有59%、56%和55%；而上周全市七天平均陽性率排在前十的郵遞區號中，有九個位於完全接種率不足60%的地區，唯一的例外是接種率達到67%的皇后區新鮮草原(Fresh Meadows/Hillcrest，11366)，七天平均陽性率為4.69%。

9月15日至21日全市新增病例最多的十個郵遞區號全部位於布碌崙(布魯克林)，其中波羅園(Borough Park，11219)最多，當周新增127例，七天平均檢測陽性率達到6.44%；該地僅有42%的居民完全接種，46%的居民至少接種一針。

此前疫情較為嚴重的史泰登島，疫情有走穩趨勢，只有兩個郵遞區號位於全市新增病例最多的前十位；不過，目前史泰登島仍有兩個郵遞區號的七天平均陽性率高於5%，而且傳染率依然較高，每10萬人中的病例數為195.32人，遠高於全市平均的130.84人；即便如此，史泰登島25日仍然發生反強制接種示威。

目前全市的主流變種病毒仍為Delta變種，全市99%的新增病例感染的是Delta變種病毒；但疫苗對Delta變種依然有效，全市新冠住院人員中有97%未接種疫苗。

新冠檢測車在紐約街頭為民眾提供流動病毒檢測，紐約市七天平均檢測陽性率有望降至2%...
新冠檢測車在紐約街頭為民眾提供流動病毒檢測，紐約市七天平均檢測陽性率有望降至2%以下。(路透)

疫情 史泰登島 紐約市

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