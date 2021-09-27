紐約州偽造、使用假疫苗卡「嚴重罪行」恐坐牢

紐約州居民可下載「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)手機程式，已接種者可免費獲取通行碼和檢測結果證明，有效期為一年。(美聯社)

紐約州消費者保護廳(State Division of Consumer Protection)日前發布公告，警告消費者，禁止購買和使用假冒的新冠疫苗 接種卡；該機構表示，購買假冒接種卡、通過假冒接種卡上報不實信息是違法行為，可能導致坐牢，同時也可能危害自己和他人的健康。

消費者保護廳表示，隨著州內愈來愈多的場所要求民眾進入時出示疫苗卡，詐騙 分子正在利用這種機會兜售假冒接種卡和新冠病毒檢測 證明；州務卿羅莎多(Rossana Rosado)表示，「消費者保護廳正在與其他執法機關合作，嚴厲打擊這些讓公眾陷入危險的詐騙行為。」

州警總監布倫(Kevin Bruen)表示，「偽造假冒疫苗接種卡是嚴重罪行，假冒接種卡已經造成巨大健康風險，我們正在嚴厲打擊這種行為；任何與偽造疫苗卡有關的人員都將被控罪，面臨法律制裁。」

根據公告，民眾使用假冒疫苗卡或檢測證明，可能導致入獄；購買或製造假冒疫苗卡、在空白疫苗卡上填寫不實信息均屬於違法行為，可能被罰款甚至坐牢。

紐約州消費者保護廳警告消費者，務必要真實接種疫苗，禁止購買和使用假冒新冠疫苗接種卡，否則可能導致坐牢。(路透)

公告指出，避免法律後果的唯一做法是，接種疫苗或接受正規的新冠檢測，州府建議民眾下載「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)手機程式，已接種者可免費獲取通行碼和檢測結果證明，有效期為一年。

州消費者保護廳還提醒民眾，謹防疫情相關的詐騙犯盜取個人信息；一些詐騙犯會設置假冒網站，謊稱為民眾提供疫苗預約服務，或者假扮疫情追蹤員打電話，套取民眾的個人信息。

消費者保護廳另外提醒，千萬不要在電話中透露個人信息；民眾可撥打電話(833) 829-7226或寫電子郵件給[email protected]，舉報與疫情相關的各種詐騙行為。

此前，聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)已經接到多起涉嫌偽造疫苗卡的民眾投訴，同時還有網站非法提供有償提供免打疫苗證明和醫療豁免證明，目前正在進行調查；全美也有多個州陸續有多名涉嫌售賣、偽造疫苗卡的人員落網。