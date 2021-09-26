我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

紐約州補強針 65歲以上、有基礎疾病者開打

記者張晨／紐約報導
紐約州市開打輝瑞補強針，65歲以上和有基礎疾病者可打。（市長辦公室提供）
紐約州市開打輝瑞補強針，65歲以上和有基礎疾病者可打。（市長辦公室提供）

紐約州符合要求民眾，即日起開始施打輝瑞補強針；在六個月前完全接種過同類疫苗的65歲以上民眾，18到64歲患有基礎疾病者，或因工作原因(如醫療工作者)、居住地或常造訪地(如遊民庇護所)等令其有高感染風險者，都可前往市府和州府運營的疫苗施打點接種。

市長白思豪(Bill de Blasio)24日表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗指導方案，市府運營的所有接種站已準備好為民眾施打補強針，民眾可直接走入接種，也可以登陸市府網站預約；州長霍楚(Kathy Hochul)25日發推文表示，州府也已準備好為民眾施打補強針。

根據CDC指導意見，以下人群可以接種補強針：六個月前接種第二劑輝瑞疫苗的65歲以上群體，18至49歲之間、完成接種輝瑞疫苗已經超過半年且身體存在健康隱患的人可以根據個人情況來考慮是否接種；任何18至64歲之間從事高風險工作的人，比如醫護人員，也可以考慮接種。

此外，年齡在12歲及以上正在接受治療或服藥、或曾經接受過器官移植手術者，若已經完全接種了輝瑞或莫納德，便可接種「第三針」。

目前來說，接種了兩劑輝瑞或莫納德、一劑強生者，都仍被認為是完全接種狀態；而補強針之所以引起爭論，是因為研究表明兩劑疫苗仍能提供足夠強大的保護，很多專家希望將注意力放在那些尚未接種者的人身上，這些人群感染、住院和死亡的風險更大。

另外一方面，疫苗在耆老中的有效性略有下降，而且疫苗對輕度感染者的免疫力保護在接種幾個月後會有所減弱；保護醫護人員免受輕症傷害，可能會幫助到那些仍在持續接受肺炎患者的醫院。

市府接種點信息可查詢https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/，州府接種點信息可查詢https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/。

疫苗 輝瑞 工作

上一則

「疫」掃陰霾 法拉盛秋季園遊會吸千人

下一則

霍楚：醫護拒接種疫苗 將被取代

延伸閱讀

勇士前鋒維金斯要求不打疫苗 NBA拒絕

勇士前鋒維金斯要求不打疫苗 NBA拒絕
世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？
紐約州醫護強制接種令27日生效 霍楚公布人員頂替方法

紐約州醫護強制接種令27日生效 霍楚公布人員頂替方法
直播／「全球公民」慈善演唱會 為疫苗平等而唱

直播／「全球公民」慈善演唱會 為疫苗平等而唱
美6000萬人符合輝瑞追加劑資格 拜登：我也會打

美6000萬人符合輝瑞追加劑資格 拜登：我也會打

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54
猛推華女入車流，非洲裔女嫌體貌。（市警提供）

曼哈頓28歲華女過馬路遭人從背後推入車流險喪命

2021-09-22 13:26

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻