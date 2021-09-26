紐約州補強針 65歲以上、有基礎疾病者開打

紐約州市開打輝瑞補強針，65歲以上和有基礎疾病者可打。（市長辦公室提供）

紐約州符合要求民眾，即日起開始施打輝瑞 補強針；在六個月前完全接種過同類疫苗 的65歲以上民眾，18到64歲患有基礎疾病者，或因工作 原因(如醫療工作者)、居住地或常造訪地(如遊民庇護所)等令其有高感染風險者，都可前往市府和州府運營的疫苗施打點接種。

市長白思豪(Bill de Blasio)24日表示，根據聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗指導方案，市府運營的所有接種站已準備好為民眾施打補強針，民眾可直接走入接種，也可以登陸市府網站預約；州長霍楚(Kathy Hochul)25日發推文表示，州府也已準備好為民眾施打補強針。

根據CDC指導意見，以下人群可以接種補強針：六個月前接種第二劑輝瑞疫苗的65歲以上群體，18至49歲之間、完成接種輝瑞疫苗已經超過半年且身體存在健康隱患的人可以根據個人情況來考慮是否接種；任何18至64歲之間從事高風險工作的人，比如醫護人員，也可以考慮接種。

此外，年齡在12歲及以上正在接受治療或服藥、或曾經接受過器官移植手術者，若已經完全接種了輝瑞或莫納德，便可接種「第三針」。

目前來說，接種了兩劑輝瑞或莫納德、一劑強生者，都仍被認為是完全接種狀態；而補強針之所以引起爭論，是因為研究表明兩劑疫苗仍能提供足夠強大的保護，很多專家希望將注意力放在那些尚未接種者的人身上，這些人群感染、住院和死亡的風險更大。

另外一方面，疫苗在耆老中的有效性略有下降，而且疫苗對輕度感染者的免疫力保護在接種幾個月後會有所減弱；保護醫護人員免受輕症傷害，可能會幫助到那些仍在持續接受肺炎患者的醫院。

市府接種點信息可查詢https://vax4nyc.nyc.gov/patient/s/，州府接種點信息可查詢https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/。