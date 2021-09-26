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霍楚：醫護拒接種疫苗 將被取代

記者張晨／紐約報導
紐約州強制接種令即將生效，霍楚表示，若出現人員短缺，將由退休、外州甚至外籍醫護取代。（記者張晨／攝影）
紐約州強制接種令即將生效，霍楚表示，若出現人員短缺，將由退休、外州甚至外籍醫護取代。（記者張晨／攝影）

紐約州府要求所有醫護和養老院等長期照護場所人員須在27日(周一)前接種疫苗，無定期病毒檢測選項，且院方有權開除拒絕接種者；州長霍楚(Kathy Hochul)25日表示，若27日後出現大規模人員短缺，將頒布行政令進入緊急狀態，召集受過醫療培訓的國民警衛隊成員、退休、外州甚至外國持證醫護代替上崗。

霍楚感謝疫情爆發以來醫護人員的卓越貢獻，特別感謝那些已經接種者，表示他們是真切將患者的安全與健康放在首位；但她也指出，不願接種的醫護人員「將被取代」。

這一新令將允許其他州或國家已獲得從業執照的醫療人員、應屆畢業生或以前從事過醫療服務的人在紐約執業；霍楚表示，會幫助外國籍醫護獲得更多工作簽證機會，並加快申請流程。

另一方面，她也準備部署國民警衛隊成員，並與聯邦政府合作部署災難醫療援助隊(Federal Disaster Medical Assistance Teams)。

「我正在密切監測人員配備情況，我們計畫增加更多醫療從業者，以幫助減輕醫院和其他衛生機構的負擔。」霍楚說，全州各地的醫院也都在準備應急計畫，包括減少選擇性手術，許多養老院也在限制入院人數。

霍楚指出，紐約市醫療機構98%的人員已經接種，因此不會出現因未接種無法上班導致的人員短缺，但上州多地醫療系統內的醫護人員接種率還不達標。

根據州府數據，截至22日全州醫院的接種率為84%，而截至23日，全州仍有19%的醫院工作人員以及18%的養老院工作人員拒絕接種。

州府不允許在疫苗接種上為醫護和養老院工作人員提供宗教豁免；州勞工廳已發布指導文件，因拒絕接種疫苗而被解雇的員工，如果沒有醫生批准的有效「醫療遷就」(Medical Accommodation)申請，就沒有資格獲得失業保險。

工作簽證 霍楚 養老院

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