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紐約強制教師打疫苗 聯邦法院再叫停 29日緊急聽證

記者顏潔恩╱紐約報導
若紐約市府推行疫苗令，下周起校園就會面臨非教學職人員的人手短缺。圖為公立811小學教師在清晨迎接乘坐校車上學的學生。(美聯社)
若紐約市府推行疫苗令，下周起校園就會面臨非教學職人員的人手短缺。圖為公立811小學教師在清晨迎接乘坐校車上學的學生。(美聯社)

紐約市府規定全市公立學校教職員工27日前需接種一劑新冠疫苗，被市政勞工委員會(Municipal Labor Committee)告上法庭，在經過法院頒布暫停令、又取消暫停令後，聯邦第二巡迴上訴法院24日晚再頒布臨時禁令，教職員暫不會因未接種而停職，法院將於下周三(29日)召開緊急聽證會。

市長白思豪(Bill de blasio)上月宣布疫苗接種政策，強制所有教職員接種疫苗，無新冠病毒檢測選項，若不接種恐面臨停職；像紐約市一樣要求教職員強制接種疫苗的政策在全美相對少見，但與其他學校不同的是，紐約市公校未提供遠距教學課程，教師和學生在同一空間內的感染風險隨之提高。

疫苗強制令引起教師工會的不滿，因部分成員確因身體狀況只能進行線上教學，要求市府取消、或至少延遲強制令，市政勞工委員會也將市府告上法院。

本月14日州高等法院法官勒夫(Laurence Love)簽署禁止令，叫停新規，但後又在22日的裁決中解除該禁令，他表示市府的規定沒有違反醫療或宗教豁免申請程序的內容，並指出原告群體並不能證明該強制令會產生不可修復的損傷。

但事態在24日晚出現轉折，紐約聯邦第二巡迴上訴法院法官畢昂柯(Joseph Bianco)，對疫苗令頒布臨時禁令，並將該案轉至三名法官組成的審判小組進行審理；這意味著要求市府推遲實施強制令的教師工會暫時獲勝，下周法院將進行聽證會後再定奪。

市教育總監波特(Meisha Porter)對此保持樂觀態度，25日向內部發送的通知中，提到她預期最終判決結果會倒向他們，「我們有信心疫苗強制令會持續執行，學生和教職員都應受到保護」；與此同時未接種的員工仍需每周進行新冠檢測，將結果交給學區，且做好心理準備，疫苗令很有可能在下周後期恢復生效。

據市府數據，截至當前，市教育局82%的員工已至少完成一劑接種，這包括88%的教師及95%的校長；然而代表非教課職位的Local 237工會透露，校警和食堂管理人等員工，半數以上還未接種，若市府強推疫苗令，校園會面臨嚴重人手短缺。

疫苗 紐約市 教育局

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