我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

特殊高中12月入學考 資優班計畫月底公布

記者顏潔恩／紐約報導
白思豪表示針對資優班考試的計畫將在這個月底公布。（Getty Images）
白思豪表示針對資優班考試的計畫將在這個月底公布。（Getty Images）

市長白思豪(Bill de blasio)24日表示，有關資優班的新發展計畫將在月底公布，將提供更多機會給有不同需要的孩子；此外，華人家長關注的特殊高中入學考試(SHSAT)初步日期也已定下，將在12月考試、10月中開放報名。

全市公校約有80個資優班項目，但因錄取的非洲裔、西語裔學生遠少於亞裔及白人學生，市府為達到學生族裔多元化，促進行改革；今年取消通過入學考試錄取名額的方式，改以抽籤和教師推薦，引起亞裔家長的不滿，教育局承諾會在全市範圍與家長、學校開展對話，討論資優班項目未來的發展走向。

24日白思豪參加紐約公共電台(WNYC)訪談節目「布萊恩李爾秀」(The Brian Lehrer Show)，一名單親母親卡洛琳(Caroline)致電節目詢問，就讀幼稚園的兒子展現異於常人的學習天賦，若能進入資優班會受益更多，想了解市府目前對資優班的發展意向。

卡洛琳說，「我不知道還有什麼能取代資優班的，所以感到憂心」，若市府未能提供一個有效的方案，她會認真考慮搬離紐約市。

白思豪表示，「我們希望有一個更具兼容性的方案，提供給至少在一個科目上展現天賦的成千上萬名學童」，具體內容會在這個月底公布；他向卡洛琳保證，「你會喜歡這項計畫的」，將提供更多學習機會給在某方面展現特殊能力的孩子。

另一方面，同樣深受華人家長關心的特殊高中入學考試，市府已定下初步的日期，將在12月進行考試；據市教育局網站，八年級和九年級生可在10月中旬報名，最終考試日期很快就會公布。

符合參加特殊高中考試條件的學生會收到一封電郵，指導登陸MySchools帳戶，通過帳戶報名參加考試；明年春季公布錄取結果，錄取通知書等相關資訊也同樣可以在MySchools帳戶查到。

資優班 教育局 白思豪

上一則

校警接種率低 公校下周起恐面臨人手短缺

下一則

曼哈頓中城襲華女 遊民被控惡性騷擾

延伸閱讀

哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程

哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程
提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河

提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河
教師工會批市府準備不足 促延強制接種令

教師工會批市府準備不足 促延強制接種令
白思豪承諾解決法拉盛擺攤潮

白思豪承諾解決法拉盛擺攤潮
紐約客談／不開網課 白思豪還要硬撐?

紐約客談／不開網課 白思豪還要硬撐?

熱門新聞

皇后區26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(取自谷歌地圖)

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

2021-09-20 20:15
「美東超市」預計將在10月在史泰登島Roman Blum購物中心以全新面貌重新營業。（Stuart Waldman提供。）

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

2021-09-20 09:35
78歲拾荒華男下東城遭當街暴打，稱非仇恨犯罪。(取自谷歌地圖)

紐約拾荒華男遭當街暴打 越南餐廳老闆娘出手相助

2021-09-21 13:01
曼哈頓一家高檔中餐廳的戶外用餐區發生持槍搶劫案，兩名顧客遇搶，一人中槍受傷送送醫。（記者張晨／攝影）

曼哈頓高檔中餐館 戶外用餐區遇劫 食客中槍

2021-09-17 11:22
紐約法拉盛一位26歲華男血床單裹屍，被警察發現死在法拉盛一處高檔華人公寓內。(截取自谷歌地圖)

紐約法拉盛華男命喪情婦家中 警方判定兇殺

2021-09-22 13:37
紐約市從23日下午4時至24日早8時，將出現雷雨，部分低窪地區恐淹水。(歐新社)

紐約市發布出行警示 下午將有雷雨 低窪處恐淹水

2021-09-23 13:54

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏