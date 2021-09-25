特殊高中12月入學考 資優班計畫月底公布

白思豪表示針對資優班考試的計畫將在這個月底公布。（Getty Images）

市長白思豪 (Bill de blasio)24日表示，有關資優班 的新發展計畫將在月底公布，將提供更多機會給有不同需要的孩子；此外，華人家長關注的特殊高中入學考試(SHSAT)初步日期也已定下，將在12月考試、10月中開放報名。

全市公校約有80個資優班項目，但因錄取的非洲裔、西語裔學生遠少於亞裔及白人學生，市府為達到學生族裔多元化，促進行改革；今年取消通過入學考試錄取名額的方式，改以抽籤和教師推薦，引起亞裔家長的不滿，教育局 承諾會在全市範圍與家長、學校開展對話，討論資優班項目未來的發展走向。

24日白思豪參加紐約公共電台(WNYC)訪談節目「布萊恩李爾秀」(The Brian Lehrer Show)，一名單親母親卡洛琳(Caroline)致電節目詢問，就讀幼稚園的兒子展現異於常人的學習天賦，若能進入資優班會受益更多，想了解市府目前對資優班的發展意向。

卡洛琳說，「我不知道還有什麼能取代資優班的，所以感到憂心」，若市府未能提供一個有效的方案，她會認真考慮搬離紐約市。

白思豪表示，「我們希望有一個更具兼容性的方案，提供給至少在一個科目上展現天賦的成千上萬名學童」，具體內容會在這個月底公布；他向卡洛琳保證，「你會喜歡這項計畫的」，將提供更多學習機會給在某方面展現特殊能力的孩子。

另一方面，同樣深受華人家長關心的特殊高中入學考試，市府已定下初步的日期，將在12月進行考試；據市教育局網站，八年級和九年級生可在10月中旬報名，最終考試日期很快就會公布。

符合參加特殊高中考試條件的學生會收到一封電郵，指導登陸MySchools帳戶，通過帳戶報名參加考試；明年春季公布錄取結果，錄取通知書等相關資訊也同樣可以在MySchools帳戶查到。