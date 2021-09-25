追蹤新冠 紐約推全新系統

紐約推出新冠追蹤系統，公眾首次可隨時獲取數據信息。(州府提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布推出全新新冠數據追蹤系統，在全面接種疫苗 的人群中重點跟蹤變種病毒 和突破性感染情況；根據州府數據，具有高度傳染性的Delta變種病毒仍為最主要感染源，且完全接種後的突破性感染病例也在逐漸增多。

根據該數據庫8月29日至本月11日期間的最新更新，Delta變種病毒占全州所有陽性病例的99.4%，相較此前兩周數字繼續上升。

聯邦疾病防治中心(CDC)稱Delta變體具有抗疫苗性，導致突破性感染的發生，致使紐約目前仍處於紅色的「高傳播」地區；但除Delta外，目前全州沒有發現任何其他變體，或任何顯著流行跡象。

對於突破性感染，州府數據顯示，截至本月20日，已接種疫苗的人群中突破性病例超過了7萬8400例，占已接種人群的0.7%；完全接種後因感染而引發重症住院者有5555人，占完全接種人數的0.5%。

這兩個數字從前都上升了0.1個百分點；根據數據，在5月3日那一周，與未接種疫苗的人相比，完全接種疫苗者的感染率降低91.8%；然而到8月23日那一周，完全接種者與未接種者相比，感染率降低77.3%，說明突破感染者數量增加。

霍楚承認突破性感染者在逐漸增多，「但考慮到整體增幅不大，所以無需非常擔心。」

在突破性病例住院治療方面，數據顯示完全接種者因感染住院的數字比未接種者低89.5%至95.2%。

跟蹤數據庫綜合結果表明，疫苗在保護紐約人免受感染和住院治療方面均非常有效；不過由於沒有疫苗能100%預防感染，因此各級政府仍建議民眾配戴口罩和保持社交距離。

民眾可登陸https://covid19vaccine.health.ny.gov/covid-19-breakthrough-data-report查看數據及更新。