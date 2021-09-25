紐約客談／法庭裁決反覆 強制接種令命運不定

州府和市府疫苗 強制接種令自頒布至今，被數個團體告上法庭，法院最初裁決暫停強制令實施，幾天後又解除暫停禁令，允許強制令實施，預計本月底、10月初還會召開公聽會討論，最終該令是否得以實施，仍是問號。

州府、市府對醫護人員和教職員工頒布疫苗接種強制令，不提供每周檢測選項，出發點是這兩種職業工作人員所接觸的人群最容易被感染病毒，尤其上一學年學校重開廣遭詬病，紐約市 9月公校順利完全重開被市府寄予厚望，不容出現任何差錯，教職員工全員接種就成為必備條件之一。

但無論任何群體，就算支持施打疫苗，也不可能一概而論，總有一部分人出於各種原因拒絕接種，先不論理由合不合理，但放在一般時候，政府絕不能強求。

但疫情 事關重大，醫護和教師作為兩大受人敬重、且都具有捨己為人精神的職業群體，按理應當更理解政府的良苦用心。

那些拒打疫苗的醫護中，很可能有人已經產生抗體，但這不代表其不會將病毒突破傳染給已經接種的病人；教職人員中，的確有部分出於身體因素無法接種，可以改為提供遠程授課，但那些身體允許、且本身所信仰宗教的領袖都已鼓勵接種者，為何仍然拒絕，就無法讓人理解了。

紐約州作為疫苗接種率排名靠前大州，如今成人完全接種率已經接近80%，或多或少已經實現了專家口中的群體免疫；但如何進一步防止出現任何疫情突破口，還需要更多人接種，強制接種令最終是否實施，可能是這一目標能否實現的關鍵。

（紐約客談，每周二至周六見報）