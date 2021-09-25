「小義大利」保住152套可負擔房 並擴大綠化

陳倩雯宣布，保留小義大利復興公寓的152戶單元為可負擔出租房屋。(LIHC提供)

曼哈頓第一選區市議員陳倩雯與可負擔房投資 公司LIHC日前達成協議，保留位於春街(Spring St.)21號「小義大利復興公寓」(Little Italy Restoration Apartments，簡稱LIRA)的152套可負擔公寓；該項目同時參與了市房屋保護和開發局(HPD)的「就地養老」(aging in place)計畫，旨在保證老年人和殘疾人的住房無障礙，同時幫助創建更具包容性的社區。

陳倩雯表示，很高興能保存春街21號的上百套可負擔公寓，並指LIHC還與同為可負擔住房投資商的「Haven Green」合作，分享8400平方呎的綠地；除了「可以讓低收入 的長者好可以安享晚年」，也「將為居民和鄰里創造一個美麗的公共綠地」。

LIRA建於1981年，長期以來一直是聯邦住房及城市發展部(Department of Housing and Urban Development，HUD)的物業項目，在曼哈頓租金 幾十年來不斷上漲的趨勢中，堅持為低收入居民提供住房服務。

2020年3月，LIRA簽訂了一項新的20年住房援助付款合同(Housing Assistance Payments Contract)，完成了春街21號的152戶家庭的廚房及浴室現代化改造。

此外LIRA還給公寓更新了乙烯板硬木地板，公共區域也安裝了LED照明，該合同允許LIHC公司對公寓樓宇大廳和樓內公共活動房間進行類似的改造和升級，增強安全性。

LIRA擁有34套一室公寓、117套兩室公寓，以及一個管理員單元；根據1978年頒布的住宅及社區發展法( Housing and Community Development Act)第八條規定，LIRA合格租戶的租金不超過其總收入的30%。