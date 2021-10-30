公校教職工下周強制接種疫苗 教師工會：惡夢般混亂

紐約市公校教職工強制接種令下周起實施，工會稱將為「惡夢般的混亂」。(市長辦公室提供)

紐約市強制公校 教師接種疫苗 規定將從27日(周一)生效，市教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)聯合校長工會主席坎尼扎羅(Mark Cannizzaro)24日召開記者會，呼籲市長白思豪(Bill de Blasio)推遲規定；並表示，學校已準備面對數千教師可能會被禁止進入課堂的情況，如果找不到代替者，將會出現「惡夢般的混亂」。

該強制規定要求所有教職工——包括食堂、安保等後勤人員均必須在27日前報告他們的疫苗接種狀況，沒有接種第一劑的人將不能在28日返回工作崗位，這使得許多校長認為沒有時間來替換合適人選。

坎尼扎羅表示，若白思豪堅持，28日全市公校可能會陷入大規模的人員短缺——教師、教師助理、輔助專業人員、校醫護、餐廳雜以及安保人員都囊括其中。

他指出，校長們已經被告知，「絕大多數學校」在開學時只配備了一個校安保員，若此人不能到崗，那將對校園安全造成威脅。

而白思豪在前一日依舊堅稱，已有上千名已經接種、且富有經驗的替代老師已經準備隨時上崗，學校可以聘用擁有教師執政的非教育局 教師。

穆格魯說，「這絕對會是一場惡夢，若市長一意孤行，我將繞過他直接向州長霍楚(Kathy Hochul)求助。」

這兩個工會都表示，他們的疫苗接種率均在90%左右，穆格魯稱之為「全市工會中最高的接種率」；「我們很幸運，CSA和UFT擁有最大比例的接種成員，希望到27日晚我們能達到100%，即使這幾乎不可能發生。」

根據UFT的數據，到下周一預計會有6000名教師還未接種；市府報告則顯示，教師工會的接種率為87%，學校其他員工的總體接種率為80%。

然而學校員工隸屬不同工會，這一數字並不能代表整體情況，DC37工會的公校雇員只有75%的接種率，這些人包括學校助理、家長協調員和食堂員工。

市教育局透露，目前約有530名教育部門員工獲得了疫苗豁免；據估計，教育部門有近2萬名非教師也缺乏接種疫苗的證明。

自開學二周以來，已有200所公校近四分之一學生缺席，其中51所公校的學生缺席率達40%，24所公校有超過一半的學生未到。