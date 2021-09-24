白思豪承諾解決法拉盛擺攤潮

市長白思豪到訪法拉盛，與顧雅明、杜彼得等華人餐敘，探討經濟、治安與交通問題。(杜彼得提供)

市長白思豪 (Bill de Blasio)日前到訪法拉盛 ，與法拉盛華商會首席顧問杜彼得等華人代表餐敘，承諾解決法拉盛的「擺攤潮」等問題，但對於緬街公車專用道的實施仍未鬆口，指這項計畫改善了法拉盛市中心的交通擁擠。

白思豪22日中午造訪法拉盛，與杜彼得、市議員顧雅明、亞平會共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)、「亞裔之友總聯盟」主席團主席李天驥、及新世界商城董事長邵連武等人品嚐廣式早茶，聽社區人士介紹華社在疫情 期間面臨的挑戰。

杜彼得表示，新冠疫情爆發後，法拉盛市中心湧現違規「擺攤潮」，因市警去年已無權對無照攤販開罰，情況日漸失控，引發當地小商家的不滿；他說，日前市消費者事務局(DCWP)聯合紐約市警多次前往當地執法，取締違規攤販。

雖然無證攤販已有所減少，但杜彼得說，近期仍有不少攤販「回歸」緬街與羅斯福大道等路段，尤其是一些燒烤餐車帶來濃煙污染，對當地居民的生活質量造成負面影響。

市長白思豪(前排中)日前到訪法拉盛，與杜彼得(前左)與顧雅明(前右)等華人代表餐敘，期間探討經濟、治安與交通問題。(杜彼得提供)

白思豪當場致電市消費者事務局的負責人，並表示當局已組建專門管理攤販的部門，承諾解決這一問題。

他還回應日前市警109警局警員放走竊賊一事，稱當局成立專案組調查相關案件，呼籲民眾勿受此案影響，遇到罪案後應立即報警，幫助警員早日逮捕嫌犯。

邵連武與李天驥等人對法拉盛市中心公車專用道提出異議，表示這項計畫實施後，讓本已遭新冠疫情重創的小商家雪上加霜，建議市府更改公車專用道的實施時間，為駕車前往法拉盛消費的民眾提供便利。

但白思豪對於公車道計畫並未鬆口，他列舉市交通局(DOT)的數據，稱這項計畫改善了法拉盛擁擠的交通，但他同意讓當局開展新的民意調查，再商討下一步計畫。

杜彼得對白思豪造訪法拉盛表示感謝，認可他對華人社區的重視，期盼市府能積極解決社區關心的問題。