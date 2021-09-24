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提升外賣郎權益 法案過關…大幅改革 開全美先河

記者顏潔恩／紐約報導
市議會23日通過多項增加外賣郎權益的法案，成為全美首個大幅改革外賣郎權益的城市；圖為法拉盛街頭的外賣郎在送餐。(記者曹健╱攝影)
市議會23日通過多項增加外賣郎權益的法案，成為全美首個大幅改革外賣郎權益的城市；圖為法拉盛街頭的外賣郎在送餐。(記者曹健╱攝影)

紐約市議會23日通過多項增加外賣郎權益的法案，成為全美首個大幅改革外賣郎權益的城市，包括保障最低薪資、小費金額透明化、外賣郎使用餐廳廁所等；法案將在市長白思豪(Bill de Blasio)簽字後生效。

在新冠疫情爆發最嚴重之時，餐館依賴外賣郎送餐才得以經營，若非他們犧牲自己的安全，把食物帶給紐約客，更多餐館會面臨倒閉；但儘管外賣生意在疫期間增長215%，外賣郎的權益並未因此提升，每小時最低薪資更不達標，為此多名市議員提案給他們帶來更多工作福利。

法案內容包括給外賣郎的小費數額透明化，其中禁止外賣平台向顧客收取小費，除非寫明多少數額或比例將分配給外賣郎；餐廳也需同意讓外賣郎使用廁所。

法案要求市消費者與勞工保護局將執行一項研究，計算在各種自掏腰包的費用下，外賣郎每小時的最低薪資標準；這個研究預定在2023年1月1日以前發布，屆時將根據這個研究制定薪資等標準，從2024年2月1日起以後的每兩年，需對定好的措施和標準的變化進行更新。

法案禁止第三方外賣平台向外賣郎抽成才能付薪資的作法、還限定要每周出資，平台公司也要允許外賣郎自行設定一個送餐範圍和路線，是否願意接送需過橋樑隧道才能送達的服務，不會因為拒單而影響業績；已為公司完成至少六次交易的外賣郎，平台公司應提供免費保溫袋，而不是讓外賣郎自費購買。

法案也要求平台需向外賣郎公開多個數據，例如取餐地址、預計行程時間和距離、小費金額和補償金信息等；任何外賣平台若在兩年間兩次違反上述任一規定，將被市消費者與勞工保護局吊銷、暫停、或拒絕更新執照。

雖全美各城市逐漸意識到外賣郎的權益不佳，提出各項法案打壓第三方外賣平台，然而紐約市議會近期針對此採取的行動相當激烈，引起第三方平台的不滿，聯合提訴控告市府。

市議會23日通過多項增加外賣郎權益的法案，成為全美首個大幅改革外賣郎權益的城市；...
市議會23日通過多項增加外賣郎權益的法案，成為全美首個大幅改革外賣郎權益的城市；圖為法拉盛的華裔外賣郎在送餐。(記者曹健╱攝影)

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