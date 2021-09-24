紐約200所公校1/4學生缺席 家長憂疫情

開學才第二周，紐約市已有200所公校近1/4學生缺席。(記者張心／攝影)

紐約市公校 開學第二周，已有200所公校近四分之一學生缺席，其中51所公校的學生缺席率達40%，24所公校有超過一半的學生未到；開學一周以來，公校系統已有1500例新冠陽性病例，其中學生至少985人，教職員工至少502人；許多家長催促政府開設線上授課(網課)選項，也有不少家長支持到校上學，呼籲盡快實現全民接種，適應與病毒共存的生活狀態。

13日紐約市公校復課時，皇后區森林小丘(Forest Hills)華人眾多的196小學家長付萍受訪曾說：「先觀察一周看看，如果復課不安全，應該很快就會有激增病例。」結果一語成讖。

市教育局(DOE)的數據顯示，開學第二日，全市公校共有近60間教室因疫情被關閉，超過200名學生及教職員工染疫；截止22日，全市約1600所公校中，已有200所近四分之一學生缺席，共計1500多例新冠陽性病例。

面對越發緊張的傳染態勢，眾多學生家長非常擔憂；以朱捷為首的華人家長，認為返校上課並不安全，並與百位家長在社群媒體發起連署，催促政府立刻提供網課選項，「現在我們別無選擇，只能眼睜睜看著感染人數不斷飆升…從這周開始，已經有不少家長不送孩子到校上課了，他們寧願選擇曠課。」

因應多數華人家長的憂慮，州參議會紐約市教育委員會(Senate Committee on New York City Education)主席劉醇逸，22日已提案要求公校須提供網課選項，並表示若再這樣放任事態發展，便是「不負責任」。

但不少家長則認為如果「一刀切」地開放網課，是另一種不負責任。

布朗士科學高中學生家長黃女士說，應該按照年級分類安排授課形式，高年級應該以到校上課為主，畢竟就讀高中的學生正面臨升學的壓力，校內豐富的資源是網課無法取代的，而且對於高年級難度較大的課程來說，網路授課非常影響孩子的學習質量，對於申請好的大學也很不利。

「在華人家長的社媒群組中，雖然有擔憂疫情的家長，但也有很多家長並不慌張，畢竟12歲及以上的孩子大都打了疫苗 ，科學研究也表明疫苗對重症的預防很有效，如果仍然那麼害怕，打疫苗的意義又何在呢？」黃女士說，孩子所在的學校大多數學生都已經接種疫苗，她認識的多數高中家長都支持到校上課，「畢竟師資有限，不希望網課分散教學力量；家長也應避免把焦慮傳染給孩子，幫助孩子學習適應環境。」